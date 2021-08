Hope Solo ujawnia: Megan Rapinoe zmuszała zawodniczki do klękania

Megan Rapinoe to piłkarska mistrzyni olimpijska, mistrzyni świata i triumfatorka ubiegłorocznej "Złotej Piłki". W 2020 roku Amerykanka bardzo mocno zaangażowała się w kwestie polityczne czy walkę z dyskryminacją kobiet i czarnoskórych. Była bramkarka reprezentacji USA Hope Solo zaatakowała Rapinoe, twierdząc, że widziała, jak najlepsza piłkarka na świecie zmusza koleżanki z zespołu do wykonywania niektórych demonstracyjnych gestów.

Solo oskarża Rapinoe: Widziałam, jak wręcz zmuszała zawodniczki do klękania

- Widziałam, jak Megan Rapinoe wręcz zmuszała zawodniczki do klękania, tylko dlatego, że ona chce walczyć o coś w jej konkretny sposób. A przecież naszym prawem jako Amerykanów jest wyrażanie tego w taki sposób, jaki jest dla nas komfortowy. To wcale nie jest łatwe być teraz na pierwszym planie, gdy tak wiele politycznych kwestii otacza sportowców. Jest duża presja, a przecież najważniejsze jest i być powinno wygrywanie na boisku - powiedziała była zawodniczka w jednym z podcastów o piłce kobiecej.

Solo wypowiedziała się także na temat tego, co ona sądzi na temat klękania, czyli gestu, który spopularyzowało się przed meczami w związku z akcją "Black Lives Matter". Rapinoe wykonała ten gest na znak solidarności z nierównością rasową po raz pierwszy już w 2016 roku. - Obecnie jest bardzo duża dyskusja na temat tego, czy klękać, czy nie. Wiem, że większość ludzi jest przeciwko jakiejkolwiek dyskryminacji. Pochodzę z południa, z bardzo konserwatywnej części Karoliny Północnej. Mam przyjaciół po obu stronach barykady i myślę, że klękanie jest kwestią, która tylko dzieli ludzi - powiedziała.

Była zawodniczka odniosła się także do zaskakującego wyniku reprezentacji USA na IO w Tokio. Faworytki zajęły dopiero trzecie miejsce, wygrywając 4:3 z Australią w meczu o brąz. - Ten wynik mógłby być szokiem, ale nie musi nim być. Wszystko przez liczne kwestie wewnątrz drużyny. Są rzeczy, które powinny się zmienić, które powinny wyglądać inaczej. Coraz więcej osób zaczyna to dostrzegać. Myślę jednak, że choć celem było złoto, to zespół powinien być dumny z brązowego medalu - stwierdziła Solo, szukając przyczyn gorszego wyniku.