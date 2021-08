Pokerowa zagrywka Tuchela na wagę Superpucharu! Zadecydowały karne

Mecz o Superpuchar Europy można śmiało traktować jako uroczyste otwarcie sezonu 2021/22 w europejskich pucharach. O ile do meczu rozgrywanego na Windsor Park w Belfaście (Irlandia Północna) Villarreal podszedł bardzo poważnie, wystawiając swój najsilniejszy skład z półfinalistami Euro 2020 Gerardem Moreno i Pau Torresem włącznie. Trener Chelsea Thomas Tuchel uznał z kolei, że to jeszcze nie jest czas, aby zawodnicy rywalizujący do samego końca na Euro i Copa America rozpoczęli mecz od pierwszej minuty. Na ławce rezerwowych znaleźli się więc Ben Chilwell, Cesar Azpilicueta, Jorginho, Emerson, Andreas Christensen, Thiago Silva, Reece James czy Mason Mount.

Od pierwszych minut na murawie Windsor Park przewagę miała jednak Chelsea. Już w szóstej minucie gry po rzucie rożnym bliski szczęścia był Timo Werner, ale jego sytuacyjny strzał z kilku metrów doskonale obronił Sergio Asenjo. Chwilę później z dystansu spróbował N'Golo Kante, ale nieznacznie się pomylił.

Po początkowych atakach Chelsea tempo meczu nieco osłabło, jednak zwycięzcom Ligi Mistrzów udało się w 27. minucie wyjść na prowadzenie. Po płaskim dośrodkowaniu Kaia Havertza z kilku metrów piłkę do siatki skierował Hakim Ziyech.

Po dwóch minutach do wyrównania mógł doprowadzić Boulaye Dia, ale napastnik Villarreal w sytuacji sam na sam przegrał pojedynek z Edouardem Mendym. W odpowiedzi przed dobrą szansą stanął Marcos Alonso, jednak jego płaskie uderzenie świetnie odbił Asenjo. Po rzucie wolnym z kilku metrów spudłował z kolei Kurt Zouma.

Końcówka pierwszej połowy mogła być dramatycznie zła dla Chelsea. Najpierw urazu ręki doznał Hakim Ziyech, który przez to musiał opuścić boisko. Kilka minut później powinno być z kolei 1:1, ale po znakomitej akcji Gerarda Moreno potężny strzał z powietrza oddał Alberto Moreno, ale trafił tylko w poprzeczkę bramki Mendy'ego!

Druga część spotkania rozpoczęła się od strzału z dystansu w boczną siatkę Kaia Havertza, ale potem zdecydowanie więcej z gry miało Villarreal. Najpierw Chelsea uratowało po raz kolejny obramowanie bramki Edouarda Mendy'ego. Po fatalnym wykopie senegalskiego bramkarza The Blues sam na sam z bramkarzem wyszedł Gerard Moreno, ale jego płaski strzał trafił tylko w słupek.

Później kilkakrotnie we własnym polu karnym musiał interweniować najmniej doświadczony zawodnik Chelsea w tym spotkaniu - Trevoh Chalobah, ale poza jednym błędem spisywał się naprawdę dobrze. Wspomniany Moreno jednak rozkręcał się z minuty na minutę. Po jego akcji w niezłej sytuacji znalazł się rezerwowy Pervis Estupinan, jednak z ostrego kąta trafił prosto w Mendy'ego.

W 73. minucie był już remis. W kapitalnej akcji dwójkowej Gerarda Moreno z Boulaye Dią Senegalczyk zagrał piłkę piętą w pole karne do Hiszpana, a ten z zimną krwią wykorzystał sytuację sam na sam z Mendym i doprowadził do wyrównania.

W końcówce Chelsea starała się o zwycięskiego gola, ale próby Masona Mounta, Jorginho czy Marcosa Alonso nie były w stanie przynieść zamierzonego efektu, a to oznaczało jedno - dogrywkę. W niej dwie dobre szanse mieli piłkarze z Londynu, ale ani Pulisic, ani Mount nie potrafili pokonać Asenjo i przesądzić o zwycięstwie Chelsea.

Na rzuty karne trener Chelsea dokonał pokerowej zagrywki, zmieniając bramkarza. Za Edouarda Mendy'ego wszedł Kepa Arrizabalaga. I okazało się to strzałem "w dziesiątkę"! Hiszpański bramkarz obronił dwie jedenastki, strzelane przez Aissę Mandiego i Raula Albiola! Chelsea wygrała karne 6:5 i po raz drugi w swojej historii zdobyła Superpuchar Europy!

Chelsea - Villarreal 1:1 (1:0), karne: 6:5

Bramki: Ziyech 27' - G. Moreno 73'.

Chelsea: Edouard Mendy (119' Kepa Arrizabalaga) - Kurt Zouma (65' Andreas Christensen), Trevoh Chalobah, Antonio Rudiger - Callum Hudson-Odoi (82' Cesar Azpilicueta), N'Golo Kante (65' Jorginho), Mateo Kovacić, Marcos Alonso - Hakim Ziyech (43' Christian Pulisic), Timo Werner (65' Mason Mount), Kai Havertz.

Villarreal: Sergio Asenjo - Juan Foyth, Raul Albiol, Pau Torres, Alfonso Pedraza (58' Pervis Estupinan) - Manu Trigueros (70' Mario Gaspar), Etienne Capoue (70' Moi Gomez), Alberto Moreno (85' Manu Morlanes) - Yeremy Pino (91' Aissa Mandi), Gerard Moreno, Boulaye Dia (85' Dani Raba).

Żółte kartki: Rudiger - Pino, Raba.

Sędzia: Siergiej Karasiew (Rosja).

Rzuty karne: Havertz (-), Azpilicueta (+), Alonso (+), Mount (+), Jorginho (+), Pulisic (+), Rudiger (+) - G. Moreno (+), Mandi (-), Estupinan (+), M. Gomez (+), Raba (+), Foyth (+), Albiol (-).