Legia Warszawa została dotkliwie ukarana przez UEFA. Dostało się również Pogoni Szczecin i Śląskowi Wrocław

W drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów drużyna Czesława Michniewicza mierzyła się z mistrzem Estonii. Po zwycięstwie 2:1 w pierwszym spotkaniu, w rewanżu mistrzowie Polski wygrali 1:0 i awansowali do kolejnej rundy. Podczas spotkania rozgrywanego w stolicy Polski na trybunach doszło do kilku incydentów.

Łączna kara, jaką Legia musi zapłacić za te incydenty, wynosi 67 750 euro. 45 750 euro z tej kwoty dotyczy użycia przez kibiców pirotechniki, 12 tysięcy euro to kara za blokowanie przejść ewakuacyjnych, a 10 tysięcy euro za obraźliwe przyśpiewki. Ponadto mistrzowie Polski otrzymali ostrzeżenie za opóźnienie rozpoczęcia meczu.

Karę finansową otrzymała również Pogoń Szczecin za wydarzenia ze spotkania drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy przeciwko NK Osijek. 10 tysięcy euro to kara za pirotechnikę, a 2,5 tysiąca euro za złamanie protokołu UEFA "Return to Play" (to protokół związany z obostrzeniami covidowymi).

Po awansie do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, Legia Warszawa odpadła z dalszej rywalizacji po dwumeczu, w którym lepsze okazało się Dinamo Zagrzeb. Szczecinianie z kolei przegrali w rewanżu w Chorwacji 0:1 i pożegnali się z europejskimi pucharami.

Śląsk Wrocław z karą za pomyłkę kibica

Karę nałożono również na Śląsk Wrocław. Wydarzenia opisywane przez UEFĘ dotyczą wyjazdowego meczu w ramach drugiej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy przeciwko Araratowi Erywań. Jeden z kibiców miał wówczas omyłkowo wejść w niedozwoloną strefę w okolicach ławek rezerwowych. UEFA wyceniła tę pomyłkę na 5 tysięcy euro.

Najpewniej klub z Wrocławia otrzyma kolejną karę za zachowanie kibiców podczas meczu trzeciej rundy eliminacji przeciwko Hapoelowi Beer Szewa. Pierwsze spotkanie tuż po pierwszym gwizdku zostało przerwane aż na 19 minut z powodu odpalenia środków pirotechnicznych i zadymienia Stadionu Wrocław.

Pierwszy mecz trzeciej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy z rywalem z Izraela drużyna Jacka Magiery wygrała 2:1. Rewanż zaplanowano na najbliższy czwartek na godzinę 19:00.