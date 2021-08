Alarm w Liverpoolu przed nowym sezonem Premier League. Klopp: Bardzo bolesne

Drużyna prowadzona przez Juergena Kloppa znajduje się na finiszu przygotowań do nowego sezonu. "The Reds" rozegrali jak dotąd siedem sparingów i przed pierwszą kolejką rozgrywek Premier League, w której zmierzą się na wyjeździe z Norwich czeka ich jeszcze jeden mecz towarzyski z Osasuną.

Groźnie wyglądający uraz obrońcy Liverpoolu

Ostatniego sparingu swojej drużyny z pewnością dobrze nie będzie wspominał Andrew Robertson. Pod koniec pierwszej połowy Szkot próbował zablokować dośrodkowanie Alejandro Berenguera. W trakcie interwencji źle postawił jednak stopę, doznając przy tym urazu prawej kostki.

- Nie wiemy jeszcze, jak poważny to uraz. To było bardzo bolesne. Na urywkach z telewizji wyglądało to tak, jakby skręcił kostkę. Jutro Andy przejdzie badania i dowiemy się więcej - powiedział po spotkaniu Juergen Klopp.

Liverpool w przedostatnim letnim sparingu zremisował z Athletikiem Bilbao 1:1. Bramkę dla klubu z Anfield strzelił Diogo Jota. We wcześniejszych meczach towarzyskich "The Reds" odnotowali trzy zwycięstwa (1:0 nad FSV Mainz, a także 2:0 i 1:0 nad Bologną), dwa remisy (1:1 z Wacker Innsbruck i VfB Stuttgart) i jedną porażkę (3:4 z Herthą Berlin).