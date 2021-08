Hit dla Ruchu Chorzów. Odrodzenie legendy? To może być kluczowy sezon

Zespół z Lublina jest jednym z głównych kandydatów do awansu do Fortuna I Ligi. Motor musiał jednak uznać wyższość Ruchu, który rozgrywa obecny sezon w roli beniaminka po tym, jak bez większych problemów wygrał w ubiegłym sezonie rozgrywki na poziomie III ligi.

REKLAMA

Zobacz wideo Ponad 230 mln dla polskich klubów! "To jeden z najtrudniejszych sezonów w historii" [Studio Biznes]

Lechia ratuje się w doliczonym czasie! Parodia rzutu karnego [WIDEO]

Pewnie wygrana pierwsza połowa

W pierwszej ligowej kolejce obie drużyny miały zmienne szczęście. Motor Lublin nie dał większych szans Zniczowi Pruszków, pokonując go na jego stadionie 4:1. Chorzowianie z kolei zremisowali u siebie 1:1 z Pogonią Siedlce, choć przez ponad godzinę prowadzili.

Pierwsza połowa ostatniego spotkania w ramach drugiej kolejki, podczas którego na trybunach zasiadło ponad dziewięć tysięcy kibiców stanęła pod znakiem lepszej gry Ruchu. Dowodem tego była bramka z 34. minuty, kiedy to po asyście Przemysława Szkatuły piłkę do siatki skierował Tomasz Foszmańczyk.

Skuteczność i dobra gra Ruchu

W drugiej połowie ponownie to chorzowianie byli stroną dominującą. Efektem była druga bramka - w 57. minucie Przemysław Szkatuła dograł do Łukasza Janoszki, który z bliskiej odległości trafił na 2:0. Motor przez długi czas nie był w stanie znaleźć drogi do bramki Ruchu. W 62. minucie padła jednak bramka kontaktowa - na listę strzelców wpisał się autor hat-tricka w pierwszej kolejce, Michał Fidziukiewicz.

Niespodziewany finał debiutu Piszczka. Będzie walkower? Wymowne milczenie

Do końca meczu żadnej z drużyn nie udało się już zmienić wyniku, choć szanse tworzyli sobie zarówno piłkarze z Lublina, jak i Chorzowa. Na skutek zadymienia boiska arbiter doliczył do drugiej połowy aż 10 minut, jednak ostatecznie to Ruch Chorzów cieszył się ze zwycięstwa.

Motor Lublin 1:2 Ruch Chorzów

0:1 Tomasz Foszmańczyk 34'

0:2 Łukasz Janoszka 57'

1:2 Michał Fidziukiewicz 62'

Ruch Chorzów spadł z najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce po sezonie 2016/17. Następnie występował w rozgrywkach Nice 1 Ligi, rok później eWinner II ligi, następnie dwa sezony na poziomie III ligi, a od tego sezonu - ponownie eWinner II ligi. Klub 14 razy w historii sięgał po mistrzostwo kraju (po raz ostatni w 1989 roku), trzykrotnie po Puchar Polski i dwukrotnie po Superpuchar Polski.