Samobój Jana Bednarka w sparingu. Southampton przegrywa tuż przed ligą [WIDEO]

Pojedynek z hiszpańskim klubem był ostatnim meczem kontrolnym "Świętych" przed powrotem Premier League. Wcześniej zespół prowadzony przez Ralpha Hasenhüttla pokonał 4:0 Cardiff, 3:1 Swansea i 1:0 Levante. Spośród tego grona Athletic Bilbao zdecydowanie wydawał się być najmocniejszym z rywali.

Pechowa bramka samobójcza Jana Bednarka

Pierwsza połowa spotkania to potwierdziła. Athletic przed zejściem do szatni prowadził 2:0 dzięki trafieniom Mikela Vesgi i Asiera Villalibre. Tuż po zmianie stron bramkę kontaktową strzelił Theo Walcott, który pojawił się na murawie kilkadziesiąt sekund wcześniej.

Choć "Święci" walczyli o doprowadzenie do remisu, ostatecznie to Athletic mógł cieszyć się ze zwycięstwa. Gol na 3:1 padł w 60. minucie, kiedy to po dośrodkowaniu z prawego skrzydła Nico Williamsa piłkę do własnej bramki skierował Jan Bednarek. Polak nie dał żadnych szans próbującemu interweniować Alexowi McCarthy'emu.

Jan Bednarek trafił do Southampton latem 2017 roku z Lecha Poznań, a w ostatnim sezonie był filarem defensywy swojej drużyny. "Święci" zainaugurują nowy sezon Premier League w następną sobotę, kiedy to zagrają na wyjeździe z Evertonem.