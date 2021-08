Sensacyjny zwrot w walce o fotel prezesa PZPN. Wszystko rozstrzygnięte?

Kandydatami do objęcia stanowiska prezesa PZPN są Cezary Kulesza i Marek Koźmiński. Większe poparcie we wstępnym rozeznaniu wśród krajowych delegatów miał Kulesza. Do zwycięstwa działaczowi potrzeba 60 ze 118 głosów.

Kulesza prezesem PZPN bez walki z Koźmińskim? Trwają negocjacje

Kulesza wydaje się być faworytem na tyle, że według portalu meczyki.pl na walnym zgromadzeniu PZPN zaplanowanym na 18 sierpnia może dojść do niespodziewanego rozwiązania. Stanowiłoby je porozumienie pomiędzy nim a Koźmińskim.

"Kulesza miałby bez walki zostać wybrany nowym prezesem PZPN, a Koźmiński zostać wiceprezesem w jego gabinecie. Panowie spotkali się na meczu Wisły Kraków z Napoli - zorganizowanym z okazji 115-lecia istnienia "Białej Gwiazdy" - i dyskutowali na ten temat" - czytamy na portalu.

Koźmiński i Kulesza są wiceprezesami PZPN. Dalej będą współpracować?

Obaj kandydaci do zastąpienia Zbigniewa Bońka w roli prezesa związku są także wiceprezesami w trakcie jego obecnej kadencji. W takim razie możliwe, że przez kolejne cztery lata nadal będą współpracować. - Nie startowałbym, gdybym nie wierzył w zwycięstwo. Do wyborów zostało jeszcze trochę czasu i poświęcę go na kolejne rozmowy i spotkania. Do samego końca będę walczył o jak najlepszy wynik. Jak na boisku - mówił niedawno Cezary Kulesza w rozmowie z dziennikarzem Sport.pl, Jakubem Sewerynem.

