Piłkarka opowiada wstrząsające historie. Była zmuszana do rozbierania się w wieku 13 lat

25-latka obecnie jest kapitanem kobiecej reprezentacji Malawi i zawodniczką klubu chińskiej Super Ligi, Jiangsu Suning. W rozmowie dla "The Guardian" wspomina jednak swoje trudne początki. Zawodniczka została fatalnie potraktowana zarówno w Afryce, jak i po przeniesieniu się do Europy, gdzie zaczynała swoją profesjonalną karierę.

Gra w chińskiej Super Lidze, ale w Afryce musiała się rozbierać, żeby udowodnić, że jest kobietą

Już w wieku trzynastu lat, gdy piłkarka grała dla małej, szkolnej drużyny, miała zostać zmuszona do rozebrania się przed rywalkami, żeby potwierdzić, że jest kobietą, a nie mężczyzną. Przeciwniczki twierdziły, że może je oszukiwać ze względu na "męski wygląd" i wysokie umiejętności piłkarskie.

- Nigdy nie byłam tak rozbita. Płakałam ze wstydu, chciałam odejść i nie grać, ale koleżanki z drużyny pocieszyły mnie i zdecydowałam się dokończyć mecz - opisuje dla "The Guardian" Chawinga. Samego meczu nie opuściła, ale później zdecydowała się na aż rok przerwy od sportu.

Chawinga domaga się zmiany prawa i pomocy rządu. "Nie mogę zmienić swojego wyglądu"

W kolejnych latach podobne przypadki zdarzały się jednak ponownie. Rok po zdarzeniu ze szkolnej drużyna Chawinga grała w stolicy Malawi, Lilongwe dla klubu DD Sunshine, który był jej pierwszym zetknięciem z profesjonalną piłką, a okazał się kolejnym, który naznaczy jej karierę przykrym momentem.

W meczu Pucharu Prezydenckiego kazano jej rozebrać się na boisku. - Grałyśmy trudne spotkanie z drużyną Blantyre Zero, a rywalki chciały, żebym rozebrała się w trakcie meczu. Zrobiłam to pod presją, a potem jeszcze dograłyśmy i ostatecznie przegrałyśmy mecz - wskazuje zawodniczka.

- Kiedy dawałam to sobie robić byłam młoda i zupełnie nie znałam swoich praw. Skoro o nich mowa: powinny zostać usprawnione. Staram się przekonywać kobiety, które mają pasję do piłki nożnej, że wszystko jest możliwe i fakt, że urodziły się inne to nie koniec świata. Chciałabym, żeby rząd mojego kraju wspierał nas w realizowaniu pasji, ale także pomagał w ochronie naszych praw. Nie mogę zmienić swojego wyglądu, a chcę robić to, co kocham. Nie chcę za to doświadczać takich upokorzeń - przekonuje Tabitha Chawinga.