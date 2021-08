Tragedia Michaela Ballacka. Zginął jego 18-letni syn

Do tragedii doszło w nocy ze środy na czwartek około drugiej w nocy w miejscowości Troia, położonej na południe od Lizbony. Tam właśnie jeden ze swoich domów ma Michael Ballack. Jego 18-letni syn - Emilio zmarł w wyniku obrażeń odniesionych podczas wypadku na quadzie, gdy jeździł na terenie posesji.

Tragedia Michaela Ballacka

- Wypadek wydarzył się na posiadłości rodziny. Kierowca quada nie znajdował się na drodze publicznej. Prawdopodobnie pojazd stał na nierównym terenie, potoczył się do tyłu i spadł na niego. W efekcie zmiażdżył chłopca - mówi policjant Jorge Santos dla "Daily Mail". Próba uratowania życia Emilio Ballacka nie udała się. Zmarł on na miejscu wypadku. Ciało nastolatka zostało przewiezione do Instytutu Medycyny Sądowej na sekcję zwłok.

Emilio był jednym z trzech synów 44-letniego Michaela Ballacka i jego byłej żony Simone. Najstarszy Louis ma 19 lat, a Jordi jest od niego o trzy lata młodszy.

Bliscy Ballacka mu współczują. - Moje myśli są z Michaelem i jego rodziną. Wszystko to jest smutne, smutne, smutne - mówi jego przyjaciel i były dyrektor Bayeru Leverkusen, Reiner Calmund. - Byłem z żoną na weselu Michaela i Simone nad jeziorem Starnberg. Znam ich dobrze. Ta wiadomość bardzo mnie zasmuca. Najgorsze, co może się zdarzyć, gdy stracisz własne dziecko. Życzę im obu dużo siły, aby jak najlepiej poradzili sobie z tragedią - dodaje Klaus Toppmöller, trener Ballacka w Bayerze Leverkusen.

- Wszyscy związani z Chelsea Football Club są zszokowani i zasmuceni, gdy dowiadują się o śmierci Emilio Ballacka w strasznie młodym wieku 18 lat - napisała oficjalna strona Chelsea, byłego klubu Niemca.

Michael Ballack zagrał 98 razy w reprezentacji Niemiec, zdobył 42 bramki i miał piętnaście asyst. Zdobył z kadrą wicemistrzostwo świata w Japonii i Korei Południowej w 2002 r. oraz wicemistrzostwo Europy w Austrii i Szwajcarii w 2008 r. Przez kilka lat był kapitanem Niemców.