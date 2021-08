Nowe informacje ws. zadymy na ulicach Zagrzebia. "To był horror". Wiadomo co z kibicami Legii

Chorwacka policja przekazała informacje na temat starć, do których doszło pomiędzy kibicami Legii Warszawa i Dinamem Zagrzeb przed środowym meczem obu drużyn w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Jeden ze zwolenników mistrzów Polski trafił do szpitala.

