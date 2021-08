Kiedyś zatrzymał Cristiano Ronaldo, dziś zagra w polskiej okręgówce. Transferowy hit

- Mamy dla was mega wiadomość! Grzegorz Bronowicki, były reprezentant Polski we wczorajszym meczu zadebiutował w naszej drużynie. Wraz ze swoim 21 letnim synem Rafałem dołączają do naszej ekipy przed nadchodzącym sezonem – poinformował klub na swoim Facebooku.

Błękit Cyców to beniaminek lubelskiej klasy okręgowej. Mecz, w którym Bronowicki zadebiutował, to pucharowe spotkanie z Czarnymi Pliszczyn. Błękit zwyciężył 3:2.

Bronowicki to wychowanek Górnika Łęczna. W tym zespole zagrał 134 mecze w latach 1998-2005. W 2006 roku trafił do Legii Warszawa, z którą zdobył mistrzostwo Polski, a rok później wyjechał do Serbii, aby grać dla Crvenej Zvezdy. Po roku wrócił do Łęcznej, a w 2010 roku trafił do Ruchu Chorzów. Grał tam tylko przez rok, a potem słuch o nim zaginął. Spekulowano, że Bronowicki zakończył karierę, ale on sam temu zaprzeczył. Trenował z Motorem Lublin i ostatecznie klub zdecydował się go zatrudnić. W 2015 roku grał przez kilka miesięcy w KS Lublin, a potem występował w JKS-ie Jarosław i Turze Milejów.

W reprezentacji Polski zadebiutował za kadencji Leo Beenhakkera 7 października 2006 roku w wygranym 1:0 meczu z Kazachstanem w eliminacjach do Euro 2008. Zaledwie cztery dni później wystąpił w meczu z Portugalią na Stadionie Śląskim w Chorzowie i to w tym spotkaniu na stałe zapisał się w świadomości kibiców, kiedy niespodziewanie zatrzymał samego Cristiano Ronaldo. Polacy wygrali ten mecz 2:1. Ostatecznie awansowali na turniej, ale Bronowicki nie znalazł się w kadrze z powodu kontuzji. Ostatni mecz w kadrze rozegrał w 26 maja 2008 roku w towarzyskim pojedynku z Macedonią (1:1). Łącznie dla kadry rozegrał 14 spotkań.

