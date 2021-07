Nie żyje Przemysław Gawin, prezes Bytovii Bytów. Miał 24 lata

W wieku zaledwie 16 lat Przemysław Gawin założył nieoficjalną stronę internetową klubu. Mimo tak młodego wieku został zatrudniony na stanowisku rzecznika prasowego Bytovii Bytów. W połowie września 2020 roku zrezygnował z tej funkcji, decydując się na większe wyzwanie.

Przemysław Gawin nie żyje. Miał plan na "naprawę" zespołu

"Dzisiaj, po ponad dwóch latach zrezygnowałem z pełnienia funkcji rzecznika prasowego Bytovii. Wiąże się to z objęciem bardzo odpowiedzialnej roli wiceprezesa klubu, którym zostałem decyzją zarządu 13 lipca br. Trzymajcie kciuki" - napisał wówczas w mediach społecznościowych.

Nie był to jednak ostatni awans Gawina. Pod koniec czerwca 2021 roku klub postanowił zaufać mu do tego stopnia, że został zatrudniony na stanowisku prezesa klubu. Planował wprowadzić w życie plan, dzięki któremu Bytovia podniosłaby się po spadku z drugiej ligi. Niestety nie uda mu się go zrealizować.

"Po długiej walce z chorobą nowotworową odszedł od nas prezes klubu, były rzecznik prasowy - Przemysław Gawin. Rodzinie składamy najszczersze kondolencje. Będzie nam Ciebie bardzo brakować, Przemku. Dziękujemy za wszystko" - napisano na klubowych mediach społecznościowych.