Festiwal goli we Wrocławiu. Szaleństwo! 7:5 w dwumeczu i show Roberta Picha

W pierwszym dwumeczu eliminacji Śląsk Wrocław pokonał estońskie Paide aż 4:1. W pierwszym spotkaniu - także rozgrywanym na wyjeździe - poradził sobie nieco gorzej niż we Wrocławiu i wygrał różnicą tylko jednego gola - 2:1. W rewanżu natomiast wrocławianie triumfowali pewnie 2:0.

Śląsk Wrocław był także w zdecydowanie lepszej sytuacji przed rewanżem z Araratem. Drużyna prowadzona przez Jacka Magierę wygrała 4:2 pierwsze spotkanie na wyjeździe, a gole dla wrocławian strzelał Wojciech Golla, Fabian Piasecki oraz dwukrotnie Robert Pich.

Spotkanie rozpoczęło się bardzo dobrze dla Śląska Wrocław. Już w 2. minucie bramkę strzelił Robert Pich i zapowiadało się na bardzo łatwe wyzwanie dla Wrocławian. Od razu po strzelonej bramce jednak drużyna prowadzona przez Jacka Magierę mocno spuściła z tonu i oddała przewagę rywalowi. Zaowocowało to dwiema bramkami dla Araratu, które zdobył Iworyjczyk Mory Kone. W tym momencie sytuacja polskiego zespołu zaczęła się robić trudna.

Na szczęście po przerwie drużyna Śląska wróciła na właściwe tory i dość szybko, bo już w 58. minucie zdobyła bramkę autorstwa Szymona Lewkota. Wtedy to Ormianie wydawali się na pozbawionych motywacji do dalszej walki i przez to dali sobie strzelić kolejną bramkę. Tym razem do siatki trafił po raz drugi w tym meczu Robert Pich. Wydawało się, że wszystko jest rozstrzygnięte, ale w samej końcówce spotkania Ararat rzucił się do odrabiania strat. Sił wystarczyło jednak tylko na jedną bramkę Donimaniego Yakuby Silu i spotkanie zakończyło się wynikiem 3:3.

W III rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy na Śląsk Wrocław czeka Hapoel Beer Szewa. Drużyna z Izraela w II rundzie wyeliminowała bułgarską Ardę Kyrdżali.