"Nowy potwór piłki klubowej". Dwie sensacje w europejskich pucharach. Faworyci wyeliminowani

Kibice w Polsce żyją w ostatnim czasie rywalizacją klubów ekstraklasy w europejskich pucharach. W środę awans do III rundy eliminacji do Ligi Mistrzów wywalczyła Legia Warszawa. W czwartek natomiast o awans do III rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy powalczą Pogoń Szczecin i Raków Częstochowa.

Sensacyjne rozstrzygnięcia w eliminacjach do Ligi Konferencji. Dwa kazachskie kluby w III rundzie

W tej samej rywalizacji co Raków i Pogoń biorą udział dwa kluby z Kazachstanu - Szachtior Karaganda i Toboł Kustanaj. Oba sprawiły w czwartek ogromne niespodzianki i awansowały do III rundy. Najpierw Szachtior sensacyjnie wyeliminował rumuńskie FCSB, a niedługo później Toboł uporał się z Hajdukiem Split.

Drużyna z Karagandy w pierwszym spotkaniu rozgrywanym w Bukareszcie przegrała z FCSB 0:1, ale już w drugim udało jej się wygrać 2:1 w regulaminowym czasie gry. Jednak w związku ze zmianami w regulaminie europejskich rozgrywek do rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka. W niej nie doszło jednak do rozstrzygnięcia i o losach dwumeczu musiała zdecydować seria rzutów karnych. W niej gracze z Kazachstanu byli nieomylni i wygrali 5:4, co dało im awans do kolejnej rundy.

Podobnie sytuacja miał a się w przypadku Tobołu, który mierzył się z Hajdukiem Split. Pierwszy mecz na wyjeździe Kazachowie przegrali jednak wyżej, bo 0:2. Za to w rewanżu w regulaminowym czasie gry również wygrali 3:1. Nie doprowadzili jednak do rzutów karnych, ponieważ udało im się strzelić bramkę na 4:1 w samej końcówce dogrywki. Tym samym zespół z Kustanaju awansował do III rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, sprawiając ogromną niespodziankę.