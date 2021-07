20:14 i zaczął się dramat! Mistrzynie olimpijskie przegrały "wygrany" mecz! Koniec marzeń o ćwierćfinale?

Mistrzynie olimpijskie z Rio de Janeiro musiały wygrać mecz z Rosyjskim Komitetem Olimpijskim, by mieć realne szanse na awans do fazy pucharowej na igrzyskach olimpijskich. Po dwóch porażkach z rzędu zawodniczki z Chin miały zero punktów i musiały liczyć na czwartkowe zwycięstwo.

Po pierwszej partii było źle, bo Chinki przegrały 17:25, ale kolejne dwa sety wygrały do 23 i 20 i były tylko o jednego seta od wygrania. W czwartej partii prowadziły nawet 20:14, ale potem wydarzyło się coś niesamowitego, bo kompletnie przestał grać. Rosjanki najpierw doprowadziły do wyrównania, a potem wygrały seta na przewagi 27:25. To kompletnie rozbiło Chinki, które potem przegrały też w tie-breaku i mają zaledwie jeden punkt na koncie i zajmują piąte miejsce w tabeli (do fazy pucharowej wchodzą cztery zespoły).

Chiny potrzebują cudu

Przed pięcioma laty w Rio de Janeiro Chinki szczęśliwie awansowały do fazy pucharowej, a potem sięgnęły po medal, ale tym razem mało wskazuje na to, że uda się powtórzyć ten wyczyn. Tym bardziej że ich sytuacja jest mocno skomplikowana, bo przed nimi mecz z faworyzowanymi Włoszkami (31.08), które są liderkami tabeli, a także z Argentyną (02.08), która zajmuje ostatnie miejsce. Chinki muszą wygrać najlepiej dwa spotkania i liczyć na korzystne wyniki w innych meczach.