Śląsk, Pogoń i Raków grają w el. Ligi Konferencji. Gdzie i kiedy oglądać mecze? [TRANSMISJA]

W zdecydowanie najlepszej sytuacji przed rewanżem jest Śląsk Wrocław. Drużyna prowadzona przez Jacka Magierę wygrała 4:2 na wyjeździe z Araratem Erywań, a gole dla wrocławian strzelał Wojciech Golla, Fabian Piasecki oraz dwukrotnie Robert Pich. Zarówno Raków Częstochowa, jak i Pogoń Szczecin bezbramkowo zremisowały ze swoimi rywalami.

Liga Konferencji. Komfort Śląska Wrocław, Pogoń nie jest faworytem w rewanżu

Jacek Magiera przystępuje do rewanżu z Araratem Erywań w bardzo komfortowej sytuacji, ponieważ będzie miał do dyspozycji wszystkich zawodników. Trener Śląska nie spodziewa się zmian w grze swojego rywala. "Widzieliśmy ich trzy mecze i we wszystkich zagrali podobnie. W czwartek pewnie nie zaprezentują czegoś nowego. Ararat to zespół nieobliczalny, zwłaszcza w fazie ofensywnej" – powiedział były trener Legii Warszawa.

Pogoń Szczecin do rewanżu z Osijekiem podejdzie w tym samym zestawieniu kadrowym, co wcześniej (brak Michała Kucharczyka oraz Igora Łasickiego). "Zapewne nie zmienimy dużo w stosunku do pierwszego pojedynku. Obie drużyny mają o sobie sporo informacji. Nic się jednak nie zmieniło, to Osijek jest nadal faworytem, a swoją dobrą formę potwierdzili wygranymi w lidze, zwłaszcza nad Hajdukiem" – przyznał trener Kosta Runjaić.

Raków Częstochowa ze względu na wymogi UEFA musi zagrać spotkanie domowe na stadionie w Bielsku-Białej. Kluczowa kwestia dla trenera Marka Papszuna? Koncentracja. "Mam nadzieję, że będzie to dobry mecz i w naszym historycznym sezonie zrobimy kolejny krok do przodu. Tamten mecz nie ma nic wspólnego z najbliższym" – powiedział szkoleniowiec Rakowa Częstochowa.

Znamy już też potencjalnych rywali polskich drużyn w kolejnej rundzie eliminacji w przypadku awansu. Śląsk zagra ze zwycięzcą dwumeczu Arda Kyrdżali / Hapoel Beer Szewa, Raków zmierzy się z rosyjskim Rubinem Kazań, a na Pogoń Szczecin będzie czekać zwycięski zespół w dwumeczu CSKA Sofia / FK Liepaja.

Liga Konferencji. Gdzie i kiedy oglądać mecze polskich klubów?

Mecze polskich klubów odbędą się w czwartek 29 lipca w odstępie co godzinę. Raków zagra z Suduvą Mariampol o 19:00, Śląsk Wrocław z Araratem o 20:00, natomiast Pogoń Szczecin z chorwackim NK Osijek o 21:00. Mecze z udziałem Rakowa i Pogoni będą dostępne do obejrzenia w TVP Sport, na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Spotkanie Śląska z kolei będzie transmitowane przez Polsat Sport, a transmisja będzie też dostępna na stronie Ipla.tv oraz w aplikacji mobilnej Ipla.