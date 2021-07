Dawid Janczyk tłumaczy porażające wideo. "Hieny piłkarskie"

Dawid Janczyk od lipca 2020 roku występował w barwach LZS-u Piotrówka (liga okręgowa). Prezes klubu Ireneusz Strychacz dał olbrzymie wsparcie byłemu zawodnikowi Legii Warszawa i poza grą w piłkę zapewnił mu pracę w swojej firmie. "Zajął się jedną z najmłodszych grup młodzieżowych w klubie i dobrze się w tym zajęciu odnajduje. Bardzo mu się to spodobało" – mówił działacz. Janczyk był wielką nadzieją polskiego futbolu, ale niestety popadł w alkoholizm, o czym opowiadał m.in. w autobiografii "Moja Spowiedź" z września 2018 roku. Chciałem się po prostu otworzyć. I się otworzyłem, ale nie było łatwo opowiadać o totalnym upadku, chlaniu i jego konsekwencjach. Bo to jest książka głównie o tym. Nie o Janczyku piłkarzu, tylko o Janczyku alkoholiku, który przechlał swoją karierę, spadł na samo dno - opowiadał, o czym pisał dziennikarz Sport.pl Bartłomiej Kubiak.

Kilka dni temu Janczyk nagrał jednak bardzo niepokojące wideo. Widać na nim było, jak śpiewa w samochodzie i pokazuje pośladki, a w tle prawdopodobnie było słychać dzieci. - A walić wszystko. Jestem pijakiem i dobrze mi z tym - napisał.

Dawid Janczyk: Nigdy nie byliście młodzi??

Teraz na Instagramie Janczyk tłumaczy swoje zachowanie. - Człowiek się wygłupia, a hieny piłkarskie mają pożywkę - napisał na jednym ze stories, a na innym dodał: - Nigdy nie byliście młodzi, nie bawiliście się?? W życiu powinien być czas na ciężką pracę, ale i na odstresowanie się po niej. Nie szukajcie sensacji tam, gdzie jej nie ma.

Dawid Janczyk w lipcu 2007 roku był bohaterem transferu z Legii Warszawa do CSKA Moskwa za 4,2 miliona euro. Wychowanek Sandecji Nowy Sącz w trakcie kariery występował w takich klubach jak KSC Lokeren, KTS Weszło, Odra Wodzisław, FC Blaubeuren czy PFK Ołeksandria.