Robert Lewandowski zaczął współpracę z gigantem! "Nieoczywisty pomysł"

Amazon Prime Video ma w ofercie wiele unikalnych dokumentów sportowych, takich jak Serce Sergio Ramosa, Take Us Home: Leeds United, Schwe31ns7eiger czy All or Nothing: Manchester City. W 2022 roku Amerykanie powiększą ofertę o film dokumentalny z udziałem najlepszego piłkarza świata z zeszłego roku.

REKLAMA

Zobacz wideo "Krytyka przyniosła wymierne korzyści. Widać to było w grze Lewandowskiego"

Powstanie film dokumentalny na temat Roberta Lewandowskiego. "Pomysł jest nieoczywisty"

Platforma Amazon Prime Video ogłosiła we wtorek produkcję filmu dokumentalnego na temat Roberta Lewandowskiego. Zawodnik Bayernu Monachium chce, aby jego fani na całym świecie mogli się odnaleźć w jego historii. - Pomysł na film jest nieoczywisty, dlatego zdecydowałem się na jego realizację. To będzie historia bez upiększania, tak jak było naprawdę. Chciałbym, aby ten dokument stał się inspiracją dla dzieciaków, które marzą o czymś wielkim, ale nie do końca w siebie wierzą - powiedział Lewandowski.

Dokument wyprodukuje polski dom produkcyjny Papaya Films. Reżyserem będzie Maciej Kowalczuk, natomiast producentem będzie Kacper Sawicki. Poza Lewandowskim w filmie wypowiedzą się jego najbliżsi, rodzina, koledzy z drużyny, trenerzy oraz rywale (włączając największe gwiazdy futbolu).

- Jesteśmy podekscytowani współpracą z Robertem. Ten dokument da widzom wgląd w karierę wyjątkowej postaci, jaką niewątpliwie Lewandowski jest. Ta historia to nie tylko zwycięstwa - dodał Christoph Schneider, dyrektor zarządzający Prime Video Germany.

Premiera dokumentu została przewidziana na 2022 rok, natomiast nieznana jest dokładna data. Za koordynację wszystkich działań z ramienia zespołu Roberta Lewandowskiego będzie odpowiadać Monika Bondarowicz oraz Tomasz Zawiślak.