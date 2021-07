Legendarny reprezentant Szwecji wywołał zadymę przed restauracją. Szybko pożałował

Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór w mieście na południu Szwecji, gdy Andreas Granqvist wraz z grupą znajomych chciał wejść do restauracji. 88-krotny reprezentant Szwecji nie został jednak wpuszczony do środka przez ochroniarza. Jeden ze znajomych Granqvista chciał na siłę ominąć ochroniarza, co rozpoczęło awanturę pod restauracją.

- Na początku myślałem, że to tylko jakieś żarty, ale szybko zorientowałem się, że Granqvist zachowuje się jak szaleniec i jest kompletnie pijany. Ochroniarz nie chciał wpuścić go do środka, co mocno go zdenerwowało. Zaczął się z nim szarpać, a gdy do zamieszania dołączył drugi ochroniarz, zaczęła się poważna bójka - w rozmowie z Expressen.se powiedział jeden ze świadków zdarzenia.

"Dotknij mnie ku**a jeszcze raz"

Awantura pod restauracją nie zakończyła się dobrze dla Granqvista. Po jednym z ciosów upadł, a gdy wstał, przed poszukiwaniem rewanżu powstrzymywali go jego znajomi. "Dotknij mnie ku**a jeszcze raz" - miał krzyczeć Granqvist do jednego z ochroniarzy.

Chociaż początkowo ani klub, ani właścicielka restauracji nie chcieli skomentować tego, co zdarzyło się w sobotni wieczór, to ostatecznie w niedzielę rano Helsingborgs IF potwierdził, że w zamieszaniu brał udział Granqvist.

- Przepraszam. Dopuściłem do sytuacji, która nigdy nie powinna mieć miejsca. Bardzo mi przykro z tego powodu i biorę na siebie całą odpowiedzialność. Już skontaktowałem się z osobą, z którą doszło do zamieszania oraz właścicielką restauracji. Obie przeprosiłem - stwierdził Szwed.

36-letni Granqvist w przeszłości grał m.in. w Wigan Athletic, Groningen, Genoi i Krasnodarze. Zawodnik był nawet w szwedzkiej kadrze na Euro 2020, jednak nie zagrał w niej ani minuty, gdyż już przed turniejem wiadomo było, że w zespole odpowiadać będzie jedynie za atmosferę i służenie młodszym kolegom doświadczeniem. Niedawno doświadczony zawodnik oficjalnie ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery.

Szwedzi byli grupowym rywalem Polaków na Euro 2020. Po porażce 2:3 w ostatnim meczu fazy grupowej nasza drużyna pożegnała się z turniejem.