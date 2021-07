Rosjanie mają następcę Czerczesowa. "Nie trzeba go nikomu przedstawiać"

Reprezentacja Rosji nie zanotowała minionego Euro 2020 do udanych. Sborna zajęła czwarte miejsce w grupie B z trzema punktami, wygrywając tylko z Finlandią (1:0). Po krytyce ze strony Władimira Putina federacja postanowiła zwolnić Stanisława Czerczesowa, a były opiekun Legii Warszawa zrzekł się pięciu milionów euro z tytułu umowy.

Były trener FK Rostów następcą Stanisława Czerczesowa. Prowadził Macieja Wilusza

Rosyjska federacja poinformowała w oficjalnym komunikacie, że nowym selekcjonerem reprezentacji został Walerij Karpin. Szkoleniowiec podpisze kontrakt ważny do końca 2021 roku w najbliższy poniedziałek, a obie strony zastrzegły sobie możliwość przedłużenia współpracy. Przez najbliższe sześć miesięcy Karpin będzie łączył pracę w reprezentacji Rosji z Rostowem.

"Tego trenera nie trzeba przedstawiać kibicom piłki nożnej w Rosji. Walerij to jeden z najlepszych rosyjskich zawodników w swoim pokoleniu, zarówno w klubach, jak i w kadrze. Reprezentacja Rosji jest dla niego nowym wyzwaniem i widzieliśmy z jego strony gotowość do rozpoczęcia pracy na tym stanowisku" – powiedział prezes RFU Aleksander Djukow. "Moim zadaniem jest awans na mistrzostwa świata w 2022 roku i dołożę wszelkich starań, aby to zadanie wykonać" – powiedział Karpin.

52-latek podczas pracy w Rostowie miał okazję współpracować z Maciejem Wiluszem. Wychowanek Śląska Wrocław występował w drużynie z południa Rosji w latach 2017-2020. W tym czasie zagrał w 46 oficjalnych spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając jedną bramkę – konkretnie w zremisowanym 2:2 meczu ze Spartakiem Moskwa w sezonie 2017/2018.