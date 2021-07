65 meczów w jednym sezonie, a to nie koniec! "Dajcie temu chłopakowi odpocząć"

Hiszpański dziennik "Marca" wyliczył, ile dokładnie czasu na boisku spędził Pedri w sezonie 2020/21. Zaskakujące jest to, że pomocnik FC Barcelony właściwie go jeszcze nie skończył, gdy za niespełna miesiąc rusza kolejna edycja La Liga. Pedri "jest w grze" od 3 września 2020 roku stając się podstawowym zawodnikiem zespołu Ronalda Koemana oraz reprezentacji Hiszpanii na Euro 2020 i IO w Tokio.

Ronald Koeman był przeciwny temu, aby Pedri poleciał do Japonii i rozgrywał kolejne mecze w reprezentacji Hiszpanii. Pomocnik nie zrezygnował jednak z gry na igrzyskach, a w pierwszej kolejce fazy grupowej Hiszpanie zremisowali z Egopitem 0:0. Zaledwie 18-letni piłkarz rozegrał pełne 90 minut.

Pedri szokuje statystykami za sezon 2020/21. "Dajcie temu chłopakowi odpocząć"

Według wyliczeń "Marki" od rozpoczęcia sezonu 2020/21 pomocnik FC Barcelony rozegrał 65 spotkań: 37 w La Liga, sześć w Pucharze Króla, siedem w Lidze Mistrzów, dwa w Superpucharze Hiszpanii. Do tego dochodzi sześć meczów na Euro 2020, trzy w eliminacjach mistrzostw świata w Katarze oraz cztery w reprezentacji Hiszpanii U-21. Zaledwie 18-letni pomocnik jest również najmłodszym seniorem drużyny narodowej, który wystąpił w europejskim turnieju.

Wyniki Pedriego szokują nie tylko ławkę trenerską FC Barcelony, ale także kibiców. Jeden z nich opublikował zdjęcie piłkarza z meczu igrzysk olimpijskich w Tokio. - Dajcie temu chłopakowi odpocząć - podpisał je na Twitterze.

Niezadowolony z ilości występów 18-letniego pomocnika jest Ronald Koeman, który podkreślał, że dwa turnieje mogą za bardzo obciążyć Pedriego. - Rozumiem podekscytowanie zawodników, ale mamy bardzo napięty kalendarz i musimy na nich uważać - powiedział trener FC Barcelony. Szczególnie, że wciąż nie wiadomo, ile jeszcze meczów zagra Pedri. Jeżeli Hiszpania dotrze do finału IO w Tokio, wtedy zawodnik pozostanie w Japonii do 7 sierpnia. Tydzień później startuje kolejny sezon La Liga, co nie daje zbyt długiego czasu na odpoczynek.

Pedri na mistrzostwach Europy oraz igrzyskach olimpijskich nie zdobył jeszcze ani jednego gola czy asysty. Zapisał się natomiast w statystykach klubowych. Na swoim koncie ma trzy trafienia w La Liga oraz jedno w Lidze Mistrzów. Dodatkowo pomocnik zanotował sześć asyst.