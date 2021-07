Pierwsze informacje o stanie zdrowia Bartosza Kapustki. Michniewicz: Nie wygląda to dobrze

Mistrzowie Polski w meczu drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów wygrali z Florą Tallin 2:1. Wszyscy jednak spodziewali się o wiele łatwiejszego meczu. Ekipa z Estonii miała momenty, w których naciskała na Legię. Gra podopiecznych Czesława Michniewicza pozostawiała sporo do życzenia, ale nie to może być najgorszą informacją po tym spotkaniu.

"W tym momencie zaczęły się nasze problemy"

- Nie wygląda to zbyt dobrze. Lekarz badał to kolano "manualnie", bez żadnej aparatury. Liczymy się z tym, że Bartka przez jakiś czas zabraknie - mówił po meczu Czesław Michniewicz, trener Legii na antenie TVP Sport.

Kapustka według trenera Legii pełnił ważną rolę w taktyce zespołu. Kontuzja odniesiona już na samym początku meczu mocno skomplikowała dalszą grę. - Początek meczu był dla nas istotny. Zdobyliśmy bramkę po fantastycznej akcji Bartka Kapustki, ale w tym momencie zaczęły się nasze problemy. Kontuzja, którą odniósł spowodowała, że musieliśmy zmienić ustawienie. Wróciliśmy z dwójką defensywnych pomocników, co było wodą na młyn dla Estończyków. Brakowało wejść w wolne strefy, co świetnie robi Kapustka czy Luquinhas. Przez to nasza gra nie wyglądała dobrze.

Czy Legia radzi sobie z rolą faworyta? W grze mistrzów Polski było widać sporo nerwowości i prostych błędów. - Jak jesteś faworytem, wszyscy oczekują, że będziesz faworytem, a jak coś zaczyna iść nie po naszej myśli, zaczynają się nerwy. W pucharach istotne jest, aby nie popełniać prostych błędów, wynikających z nerwowości, a ta nam dzisiaj towarzyszyła - mówi Michniewicz. - Złe decyzje, złe wybory, napędzaliśmy w ten sposób przeciwnika. Kilka łatwych strat napędzało zespół gości i wierzyli, że mogę strzelić tę bramkę, co im się udało - mówił Czesław Michniewicz.

Od tego sezonu zlikwidowano przewagę bramek strzelonych na wyjeździe, co oznacza, że gol strzelony przez Florę na stadionie przy Łazienkowskiej jest mniej bolesny. Rewanżowe spotkanie Legii z Florą odbędzie się we wtorek, 27 lipca o godzinie 18:00 w Tallinie.

