Śląsk Wrocław gra w eliminacjach LKE. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Śląsk Wrocław zaprezentował się bardzo dobrze w I rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy i wyeliminował estońskie Paide Linnameeskond. W pierwszym spotkaniu rozgrywanym na wyjeździe wrocławianie wygrali 2:1 po bramkach Fabiana Piaseckiego i Marka Tamasa. W rewanżu rozgrywanym we Wrocławiu drużyna prowadzona przez Jacka Magierę wygrała 2:0 po bramkach Patryka Janasika i Victora Garcii.

Kolejny krok do europejskich pucharów. Śląsk gra z Araratem w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy

W II rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy na drodze Śląska Wrocław stanie Ararat Erywań. Drużyna ze stolicy Armenii niespodziewanie pokonała w I rundzie węgierski MOL Fehervar. W węgierskim zespole zagrali m.in. Nemanja Nikolić, król strzelców ekstraklasy i Pucharu Polski w sezonie 2015/2016 w barwach Legii Warszawa, Attila Fiola, reprezentant Węgier, zdobywca gola na Euro w zremisowanym 1:1 meczu z Francją czy inny kadrowicz Loic Nego. W pierwszym meczu u siebie Węgrzy byli zdecydowanymi faworytami. Zremisowali jednak tylko 1:1. W rewanżu znów zawiedli. Mimo oddania więcej strzałów (10-6), większego posiadania piłki (59-41 proc.), to przegrali 0:2 (0:1). Bramki dla Araratu zdobyli: Dimitrije Pobulic w 33. minucie oraz Donimani Yakuba Silue w 85. minucie.

W drużynie Araratu Erywań nie ma bardzo znanych zawodników. Według portalu "Transfermarkt" najwyżej wyceniany - na 400 tys. euro, jest napastnik z Wybrzeża Kości Słoniowej - Mory Kone. Armeński klub do rozgrywek europejskich wrócił po trzynastu latach przerwy. Ostatni raz grali w Pucharze UEFA w sezonie 2008/2009.

Pierwszy mecz pomiędzy Araratem a Śląskiem rozegrany zostanie w Armenii. - Przyjechaliśmy we wtorek, aby podróż, różnica czasowa i aklimatyzacja nie wpłynęły na kondycję zespołu. Jeszcze wczoraj po przyjeździe wieczorem pobiegaliśmy po parku, aby mieć kolejną jednostkę treningową za sobą. Warunki są, jakie są. Nie zwalnia nas to z dobrego przygotowania do meczu. Celem jest awans i zrobimy wszystko, aby drużyna ten cel uzyskała - powiedział na przedmeczowej konferencji trener Śląska Wrocław Jacek Magiera.

Ararat Erywań - Śląsk Wrocław. Gdzie i o której obejrzeć spotkanie?

Pierwsze spotkanie pomiędzy Śląskiem Wrocław a Araratem Erywań odbędzie się w czwartek 22 lipca o godz. 15:00 na Stadionie Miejskim w Giumri. Transmisję będzie można obejrzeć na antenie Polsacie Sport oraz online w aplikacji Ipla TV. Relacja na żywo będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.