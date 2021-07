Olaf Boruc został powołany do reprezentacji, ale nie Polski. "Łzy radości"

Obaj zawodnicy występujący jako obrońcy reprezentują barwy młodzieżowej drużyny Shamrock Rovers. Zostali powołani na zgrupowanie, podczas którego zostaną rozegrane dwa wewnętrzne mecze kontrolne. Po nich trenerzy zdecydują, którzy chłopcy zostaną powołani na mecze, które odbędą się we wrześniu. To będą pierwsze potyczki kadry U-15 od lutego 2020 roku. Łącznie w kadrze znalazło się 29 piłkarzy.

Olaf nosi znane, piłkarskie nazwisko, ale tak naprawdę nie jest spokrewniony z bramkarzem Legii Warszawa i byłym reprezentantem Polski, Arturem Borucem. Olaf jest synem Bartłomieja Boruca, który zasłynął z tego, że w 2019 roku wystąpił w programie "Big Brother". Boruc razem z rodziną wyemigrował do Irlandii w celach zarobkowych.

"Setki godzin ciężkich treningów, tysiące kilometrów w drodze na treningi i mecze, mnóstwo wyrzeczeń, a na końcu łzy radości, bo to wszystko się opłacało. W poniedziałek Olaf po raz pierwszy założył koszulkę reprezentacji Irlandii i wyjechał na czterodniowe zgrupowanie reprezentacji Irlandii" - napisał ojciec chłopaka na Instagramie.

"Trenowaliśmy z Olafem od jego pierwszego roku życia, kiedy postawił swoje pierwsze kroki i to był wspaniały czas, dzięki któremu zaszczepiliśmy w Olafie chęć do sportu, do piłki, do wygrywania i przegrywania, do gry zespołowej i do szacunku do przeciwnika. Teraz wszystko w jego rękach, a raczej nogach i głowie. My, rodzice, będziemy go wspierać w tych lepszych i gorszych momentach, bo tego potrzebuje każde dziecko" - dodał.

