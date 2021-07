Tego jeszcze nie było! Media: Zaskakujący duet do organizacji MŚ

Podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes FIGC (Włoskiego Związku Piłki Nożnej) Gabriele Gravina powiedział, że związek "rozważy możliwość zgłoszenia się do organizacji Euro 2020 oraz MŚ 2030", które zostaną rozegrane w setną rocznicę pierwszego mundialu. Chętni do zorganizowania mundialu są za Saudyjczycy, których wspomaga amerykańska firma Boston Consultancy Group.

Arabia Saudyjska jeszcze nigdy nie organizowała mundialu, ale w ostatnich latach przejmuje coraz więcej imprez sportowych, nie tylko w Azji (chce zorganizować mistrzostwa kontynentu w 2027 roku): organizuje wyścigi F1, dwa ostatnie mecze o Superpuchar Włoch, Superpuchar Hiszpanii w 2020 roku (miniturniej, gdzie udział wzięły cztery drużyny), w 2019 roku walkę bokserską Andy Ruiz Jr - Anthony Joshua czy dwie ostatnie edycje Rajdu Dakar.

Organizacje broniące praw człowieka oskarżają Saudyjczyków o "sportwashing", czyli wykorzystywanie imprez sportowych do poprawiania, oczyszczania swojego wizerunku na świecie. Saudyjczycy brutalnie traktują kobiety, mniejszości oraz opozycjonistów. W dodatku następca tronu Mohammed bin Salman jest oskarżany o zlecenie zabójstwa nieprzyjaznego władzom dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w październiku 2018 roku.

Mistrzostwa świata po raz pierwszy na dwóch kontynentach?

Wspólna kandydatura Arabii Saudyjskiej i Włoch byłaby przełomowa, jako że do tej pory jeszcze nigdy mistrzostw świata nie organizowały dwa kraje z różnych kontynentów. Po raz pierwszy i jedyny mundial zorganizował więcej niż jeden kraj w 2002 roku: były to Japonia i Korea Południowa. W 2026 roku mistrzostwa odbędą się po raz pierwszy w trzech krajach: w Kanadzie, Meksyku oraz USA. Co ważne, będą to pierwsze mistrzostwa w nowej formule, z 48 zespołami (zamiast 32). Z tego względu FIFA przychylniej patrzy na łączone kandydatury, by obniżyć koszty organizacji imprezy.

Chęć zorganizowania mundialu w 2030 roku wyraziły również: Anglia, Szkocja, Irlandia Północna, Irlandia i Walia, ale Brytyjczycy boją się, że ta wspólna kandydatura otrzymała potężny cios po skandalicznych wydarzeniach na Wembley przy okazji finału Euro 2020 >> Nad wspólną kandydaturą zastanawiają się również Hiszpanie (po oraz ostatni organizowali mundial w 1982 roku) oraz Portugalczycy (organizowali Euro 2004). Możliwa jest również wspólna oferta z Ameryki Południowej ze strony Urugwaju, Argentyny, Chile i Paragwaju - jej najsilniejszą stroną miałby być fakt, że MŚ 2030 będą organizowane w setną rocznicę pierwszych mistrzostw, które zostały rozegrane w Urugwaju.

Maroko próbowało już pięć razy

Z Europy nad kandydowaniem zastanawiają się Rumunia, Grecja, Bułgaria oraz Serbia, a możliwe, że turniej postarają się zorganizować również Chińczycy. Wspomniana wcześniej firma Boston Consultancy Group doradza Arabii Saudyjskiej również ewentualną wspólną kandydaturę z Egiptem oraz Marokiem - Egipt chciał zorganizować MŚ 2010 (ale nie dostał żadnego głosu, podczas gdy Maroko dostało 10, a RPA 14). Maroko za to bezskutecznie próbuje zorganizować mundial, choć kandydowało już pięć razy, co jest rekordem.