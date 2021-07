UEFA wybrała 10 najpiękniejszych goli w całym sezonie. Cuda! [WIDEO]

Jak niemal co sezon UEFA wybiera najładniejszą bramkę zdobytą w trakcie rozgrywek klubowych lub międzynarodowych. Obecna edycja obejmuje trafienia, które były zarejestrowane od października 2020 do lipca 2021 roku. Lista została przygotowana przez obserwatorów technicznych pracujących dla UEFY.

UEFA wybrała 10 najładniejszych bramek w sezonie 2020/2021. Trzy z nich zostały zdobyte na Euro 2020

UEFA opublikowała w miniony poniedziałek w mediach społecznościowych film z 10 najładniejszymi bramkami w minionym sezonie. Gole padły w rozgrywkach Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz na minionych mistrzostwach Europy. Wśród nich znajdują się bramki Lorenzo Insigne (vs. Belgia), Patrika Schicka (vs. Szkocja) czy Paula Pogby (vs. Szwajcaria). W tym gronie znajduje się też trafienie z kobiecej Ligi Mistrzów (Sarah Zadrazil z Bayernu) oraz futsalu (Ferrao z Barcelony).

W ostatnich pięciu edycjach aż trzykrotnie nagrodę za najładniejszą bramkę sezonu zdobywał Leo Messi. Argentyńczyk wygrywał plebiscyt w sezonie 2014/2015 (gol z Bayernem w półfinale Ligi Mistrzów), 2015/2016 (gol z Romą w fazie grupowej LM) oraz 2018/2019 (gol z Liverpoolem w półfinale LM). W pozostałych sezonach nagrodę zdobył Mario Mandżukić oraz Cristiano Ronaldo.

Głosowanie na najładniejszą bramkę sezonu 2020/2021 trwało do środy 19 lipca do godziny 10:00. Głosy można było oddawać na stronie UEFY, ale też za pomocą hashtagu #GoalOfTheSeason za pośrednictwem Twittera lub Facebooka. Za oddanie głosów na zwycięzcę można zdobyć m.in. telewizor, oficjalną piłkę meczową z Ligi Mistrzów lub Ligi Europy czy podpisaną koszulkę oraz piłkę z finału LM.