Jerzy Brzęczek chce wrócić do pracy. Były selekcjoner wybrał kierunek

W styczniu br. prezes PZPN Zbigniew Boniek poinformował o zwolnieniu Jerzego Brzęczka z posady selekcjonera reprezentacji Polski. Mimo że 50-latek nie pełni już swojej funkcji, to wciąż ma obowiązujący kontrakt ze związkiem do końca tego roku. To oznacza, że ze znalezieniem nowego miejsca pracy mogłoby być trudno, choć zapewne dogadałby się ze Zbigniewem Bońkiem, by wcześniej rozwiązać umowę.

Jerzy Brzęczek czeka na oferty. Konkretne plany byłego selekcjonera reprezentacji Polski

Okazuje się, że Jerzy Brzęczek chciałby wrócić do pracy jak najszybciej, o czym informuje portal WP SportoweFakty. Polak kategorycznie nie chciałby jednak prowadzić żadnego klubu z ekstraklasy. "Ma dość polskiego piekiełka po tym, co przeszedł jako opiekun drużyny narodowej" - czytamy w artykule. Czeka natomiast na oferty z austriackiej Bundesligi.

Jerzy Brzęczek wybrał więc dobrze już znany kierunek. Jako trener prowadził Raków Częstochowa, Polonię Bytom, Lechię Gdańsk, GKS Katowice, Wisłę Płock oraz reprezentację Polski. Będąc piłkarzem natomiast spędził w Austrii 12 lat. W tym czasie występował w takich klubach jak FC Tirol, LASK, KS Sturm Graz czy FC Wacker Innsbruck.

Kilka miesięcy temu media w Polsce spekulowały o sensacyjnym powrocie Brzęczka na stanowisko trenera. 50-latek miał ponownie objąć Wisłę Płock. Wcześniej prowadził drużynę w sezonie 2017/2018, który zakończyła na czwartym miejscu. Jerzy Brzęczek został zwolniony z posady selekcjonera reprezentacji Polski 18 stycznia 2021 roku. Na swoim koncie w roli selekcjonera ma 24 mecze, których bilans wynosi: 12 zwycięstw, 5 remisów i 7 porażek. Jego miejsce zajął Paulo Sousa, który poprowadził Polaków w wiosennych eliminacjach mistrzostw świata 2022 oraz podczas Euro 2020.