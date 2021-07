Reprezentant Polski dostał znakomitą ofertę z Chin. "Trzeba zapłacić 7,5 mln euro"

- Rozmowy na temat nowego kontraktu już się rozpoczęły, ale prowadzi je Mariusz Piekarski. Staram się nie zaprzątać tym głowy. Moja rodzina bardzo polubiła to miejsce, przez 5-6 miesięcy w roku jest tu naprawdę ciepło. Ponadto sam klub jest bardzo dobrze zorganizowany, niczego nam nie brakuje. Wyjazd do Salonik był dobrym ruchem z mojej strony. A co przyniesie lato? Zobaczymy - mówił w maju Karol Świderski w rozmowie ze Sport.pl.

Miesiąc później 24-letni napastnik był jednym z pozytywnych akcentów reprezentacji Polski na Euro 2020, a że pozostał mu tylko rok kontraktu z PAOK-iem, jego przyszłość tym bardziej stanęła pod znakiem zapytania. Na ten temat wypowiedział się w "Hejt Parku" na Kanale Sportowym agent zawodnika, Mariusz Piekarski.

PAOK nie chce sprzedawać Karola Świderskiego

- Jest zainteresowanie, ale ma rok umowy z PAOK-iem i ze strony klubu nie ma woli sprzedaży. Grecy w ogóle nie chcą rozmawiać o transferze. Trzeba by za niego zapłacić 7,5 miliona euro, a ma tylko rok kontraktu. Wszystkie oferty są odrzucane - mówił Piekarski.

- Trener Razvan Lucescu, który wrócił teraz do PAOK-u, ściągał Karola 2,5 roku temu, a ten zdobył jego zaufanie. Trener Lucescu liczy, że i teraz będzie mógł na niego liczyć. Nie jest przesądzone, że zostanie, ale szykowany jest dla niego nowy, dobry kontrakt - tłumaczył były reprezentant Polski, dając do zrozumienia, że Świderski może się związać z wicemistrzami Grecji na dłużej.

- Dlaczego mielibyśmy nie przedłużyć kontraktu, jak dostanie dobre pieniądze? Nie jest powiedziane, że Karol będzie grał w Salonikach do końca życia, ale można przedłużyć umowę, zabezpieczyć siebie i coś wpisać w kontrakt, aby wciąż mieć furtkę otwartą. Karolowi jest jednak dobrze w Grecji, nie jest zwariowany na punkcie transferu. Jak wrócą kibice na trybuny, to gra tam będzie dużą przyjemnością. Oczywiście, liga nie jest taka, jak te zachodnie, jeśli chodzi o intensywność i popularność, ale to był dobry krok. Regularnie strzela bramki, pojawia się zainteresowanie, miał też bardzo dobrą ofertę finansową z Chin, która została odrzucona. Ożenił się, ma dziecko, dobrze im się tam żyje i nie trzeba szukać na siłę transferu - podsumował Mariusz Piekarski.

W zeszłym sezonie ligi greckiej Karol Świderski strzelił dla PAOK-u 10 goli i dołożył do tego 9 asyst. Jego drużyna wywalczyła wicemistrzostwo Grecji oraz puchar kraju. W udanym dla siebie 2021 roku zdążył także zadebiutować w reprezentacji Polski, w której ma już 7 występów i 2 gole.