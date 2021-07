Mateusz Borek mocno do Dariusza Szpakowskiego: To już w ogóle głupie

Wciąż nie milkną echa odsunięcia Dariusza Szpakowskiego do komentowania finału Euro 2020, który jeszcze przed turniejem został do tego wyznaczony. "Rozmawialiśmy i uznaliśmy, że to będzie najlepsze rozwiązanie dla drużyny TVP Sport. Ostatnie tygodnie były dla Darka bardzo trudne emocjonalnie i potrzeba spokoju" - wyjaśnił dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski Ostatecznie najważniejszy mecz mistrzostw Europy skomentowali Mateusz Borek z Kazimierzem Węgrzynem.

Do sprawy po raz kolejny odniósł się Mateusz Borek. Komentator przedstawił nowe informacje, wskazując na to, że pomiędzy nim a Szpakowskim nie wszystko zostało wyjaśnione. - Chciałbym, żeby Darek Szpakowski, z którym rozmawiałem kilka razy, zajął publicznie stanowisko. Bo najłatwiej jest zadzwonić do pięciu kolegów, że ktoś napisze jakiś tekst, a nigdy nie wyjść i powiedzieć czegoś - stwierdził w "Hejt Parku" na Kanale Sportowym.

Borkowi chodzi o tekst Stefana Szczepłka oraz Mirosława Żukowskiego, który ukazał się w "Rzeczpospolitej". Dziennikarze sportowi stanęli w obronie Dariusz Szpakowskiego, krytykując przy tym Szkolnikowskiego i Borka. W czasie rozmowy w "Hejt Parku" prowadzący Krzysztof Stanowski zapytał się komentatora, czy sądzi, że to Szpakowski stoi za krytycznym tekstem - Przecież ja wiem, że dzwonił do paru kolegów i rozmawiał z nimi. Dzwonił też do naszych wspólnych kolegów, trochę młodszych. To jest w ogóle głupie - odpowiedział Borek.

- Powiedziałem uczciwie jak było, skontaktowałem się z Darkiem, mam go za kolegę, bo od 20 lat nie mamy ze sobą żadnych problemów. Chciałbym, żeby zabrał głos na ten temat. My dostaliśmy w łeb rykoszetem, że ktoś podjął taką decyzję - pokreślił jeszcze raz Mateusz Borek.

Do sprawy odniósł się także współkomentator meczu finałowego Kazimierz Węgrzyn. - Uważam, że dyskutowanie na ten temat jest trudne. Jedna strona będzie miała rację, druga być może też. Siły się rozkładają. Po tym wszystkim nie czuję się z tym dobrze. Nie wiedzieliśmy o tym, że to będziemy robić, myślałem, że zakończyliśmy na półfinale, ale też rozumiem rozgoryczenie. To są trudne tematy - stwierdził.