Jurorzy Złotej Piłki wskazali faworyta i nie mają wątpliwości ws. Lewandowskiego

Sezon klubowy 2020/2021 za nami. W ostatnich dniach zakończyły się także mistrzostwa Europy i mistrzostwa Ameryki Południowej. Doszło już do najważniejszych rozstrzygnięć w międzynarodowym futbolu w tym roku. Który z piłkarzy zasługuje na Złotą Piłkę 2021?

Zapytaliśmy o to dziennikarzy z całego świata głosujących w plebiscycie "France Football". Poprosiliśmy ich także o ocenę szans Roberta Lewandowskiego na nagrodę oraz wskazanie nazwisk tych zawodników, którzy ich zdaniem stracili najwięcej na Euro i Copa America.

Messi i Jorginho z największymi szansami?

Z analizy odpowiedzi wynika, że największe szanse na zdobycie Złotej Piłki ma dziś Leo Messi. Jego reprezentacja wygrała Copa America, a sam Messi został wybrany MVP turnieju. Strzelił cztery gole, zaliczył pięć asyst. To jego pierwszy puchar zdobyty z dorosłą reprezentacją. Argentyńczyk błyszczał także w Barcelonie w poprzednim sezonie, strzelając 38 gole i notując 14 asyst we wszystkich rozgrywkach. Koledzy z Katalonii nie dorównali mu jednak poziomem, przez co Barcelona wygrała tylko Puchar Króla.

Kilku jurorów wskazało także na kandydaturę włoskiego pomocnika brazylijskiego pochodzenia Jorginho. 29-latek wygrał w ostatnich miesiącach Ligę Mistrzów z Chelsea Londyn, a z reprezentacją odniósł sukces na Euro. Był fundamentem obu drużyn, strzelił m.in. decydującego karnego w półfinale z Hiszpanią.

Gdy zapytaliśmy dziennikarzy z całego świata w czerwcu po sezonie klubowym, a przed startem Euro i Copa America, kto ich zdaniem ma największe szansę na Złotą Piłkę, wskazywali w większości na N’Golo Kante. Akcje Francuza po mistrzostwach Europy mocno spadły. Jego reprezentacja odpadła już w 1/8 finału ze Szwajcarią.

Jakie szanse Lewandowskiego?

Nasi rozmówcy nie odbierają Robertowi Lewandowskiemu nadziei na nagrodę, ale nie jest dla nich głównym faworytem. Podkreślają jego świetny sezon indywidualnie, pobicie rekordu Gerda Muellera w Bundeslidze (41 bramek). Wskazują jednak słaby występ reprezentacji Polski na Euro, który odbija się na szansach Lewandowskiego w plebiscycie "France Football". Do tego też Bayern Monachium nie powtórzył sukcesów z poprzedniego roku.

Najbardziej zaskakująca była odpowiedź dziennikarza z Zambii. Złotą Piłkę przyznałby Romelu Lukaku, który zdobył mistrzostwo Włoch z Interem Mediolan, ale w Lidze Mistrzów włoska drużyna nie wyszła z grupy. Reprezentacja Belgii odpadła zaś w ćwierćfinale Euro po porażce z Włochami 1:2, a Lukaku strzelił na turnieju cztery gole. Z kolei oceniając szanse Roberta Lewandowskiego, juror z Zambii przyznał, że liczył, iż kapitan biało-czerwonych pomoże bardziej naszej reprezentacji na Euro. Co mógł zrobić więcej Lewandowski, skoro z czterech bramek Polaków na mistrzostwach trzy zdobył napastnik Bayernu?

Warto przypomnieć, że "France Football" przyznaje wyróżnienie za cały rok, czym plebiscyt francuskiego magazynu różni się od nagrody FIFA Best, która jest za dany sezon.

Trondur Arge, Wyspy Owcze, redakcja "Sosialurin"

Dla mnie największe szanse ma na ten moment Leo Messi. Argentyńczyk był fenomenalny na Copa America. Za nim powinni znaleźć się Robert Lewandowski i Kevin De Bruyne.

Manos Staramopoulos, Grecja, redakcja "Dimokratia"

Wskazałbym na Cristiano Ronaldo. W wieku 36 lat zostać królem strzelców mistrzostw Europy to duży wyczyn. Na uwagę zwraca też sukces Leo Messiego z Argentyną, pierwszy jego tytuł z Argentyną. Po sezonie klubowym duże szanse widzę też dla Roberta Lewandowskiego, ale co najwyżej na podium.

Aet Suvari, Estonia, redakcja ETV

Myślę, że to Leo Messi ma obecnie największe szanse na nagrodę. Robert Lewandowski nie ma zbyt dużych nadziei na Złotą Piłkę, bo zadecyduje słaby wynik Polaków na Euro. Na mistrzostwach Europy swoje szanse na nagrodę stracili Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Kylian Mbappe i reprezentanci Belgii.

Adamah Khalil, Wybrzeże Kości Słoniowej, Canal+ Sport Afrique

W tym roku zadecydują prawdopodobnie wyniki na Euro i Copa America. Z tego powodu widzę szanse Leo Messiego, a także reprezentantów Włoch: Gianluigiego Donnarummy i Giorgio Chielliniego. Robert Lewandowski nie stracił szans, bo mistrzostwo Niemiec to także duże osiągnięcie. Polak od lat utrzymuje wysoki poziom i będzie wysoko w plebiscycie, nawet jeśli Polacy wypadli słabo na Euro. Rozczarował mnie N’Golo Kante i jego koledzy, którzy nie awansowali nawet do ćwierćfinału turnieju.

Ernst Hasler, Liechtenstein, redakcja "Liechtensteiner Vaterland"

Jest kilku piłkarzy, którzy mogą zdobyć Złotą Piłkę 2021. Jorginho jest jednym z faworytów. Duże szanse mają też N’Golo Kante i Raheem Sterling. Na Copa America najbardziej podobał mi się nie Leo Messi, a Angel di Maria. Jednak jego PSG nie zdobyło nawet mistrzostwa Francji i szanse Argentyńczyka na nagrodę są mizerne. Robert Lewandowski miał wybitny sezon w Bundeslidze, ale jego występ z reprezentacją Polski na Euro był przeciętny. W silniejszej drużynie narodowej miałby większe szanse na Złotą Piłkę. Słyszę, że kandydatem do nagrody może być Cristiano Ronaldo, król strzelców Euro. Problem w tym, że trzy z pięciu bramek zdobył z rzutów karnych, a w meczu 1/8 finału z Belgią nie pokazał nic ciekawego.

Charles Camenzuli, Malta, redakcja Net TV Sports

Wyniki Euro z pewnością odbiją się na ostatecznym głosowaniu w plebiscycie Złotej Piłki. Nie zdziwię się, jeśli Gianluigi Donnarumma i Jorginho znajdą się bardzo wysoko. Na mistrzostwach Europy najbardziej stracili piłkarze reprezentacji Niemiec, Francji i Belgii. Także od Roberta Lewandowskiego oczekiwano więcej, ale trzeba mu oddać, że miał świetny sezon w Bundeslidze.

Troels Bager Thoegersen, Dania, redakcja "Tipsbladet"

Nie mogę podać nazwisk moich faworytów, bo jest zbyt blisko terminu głosowana. Odniosę się jednak do Roberta Lewandowskiego. Widziałem, jak duńscy kibice żartowali w mediach społecznościowych pytając, czy Lewandowski nie chciałby grać w innej drużynie występującej w barwach czerwono-białych. Mieli oczywiście na myśli reprezentację Danii. Polska zagrała dobry mecz z Hiszpanią, ale ta nie była wtedy jeszcze w odpowiednim rytmie. Poza tym muszę przyznać, że występ Polaków na Euro był rozczarowujący. Na papierze powinniście zajść co najmniej do 1/8 finału.

Lewandowski miał bardzo udane ostatnie miesiące. Szkoda, że drużyny, w których występował, nie odniosły większych sukcesów. Bayern Monachium odpadł szybko z Ligi Mistrzów, reprezentacja Polski z Euro. To pewnie wpłynie na szanse waszego napastnika w plebiscycie Złotej Piłki. Lewandowski miał pecha, że zeszłoroczne głosowanie zostało odwołane, bo wygrałby w w cuglach. W tym roku będę zaskoczony, jeśli znajdzie się na podium.

Urai Patoommawatana, Tajlandia, "Siam Sports"

Myślę, że na prowadzenie w wyścigu po Złotą Piłkę wyszedł Leo Messi. Nie miał najlepszego sezonu w Barcelonie, ale w Copa America pozamiatał i zdobył upragniony puchar z reprezentacją. Inny ciekawy wybór to Jorginho. Robert Lewandowski ma marne szanse, bo w takich plebiscytach duże znaczenie mają wyniki turniejów międzynarodowych. Polska zawiodła na Euro i to nie pomoże Lewandowskiemu. Inna sprawa, że chciałbym, żeby wygrał wasz kapitan, bo mam już dość rywalizacji Leo Messi - Cristiano Ronaldo.

Bruno Porzio, Salwador, Radio Punto 105

Moim kandydatem jest Jorginho. Był kluczowych piłkarzem dwóch najlepszych drużyn ostatnich miesięcy: Chelsea i reprezentacji Włoch. Bez niego nie byłoby sukcesów tych ekip. Bardzo podoba mi się jego sposób gry. Robert Lewandowski miał świetny sezon, ale wyłącznie w Bundeslidze. Na arenie międzynarodowej nie zaistniał. Na Euro swoje szanse stracił także Kylian Mbappe, był największym rozczarowaniem imprezy.

James Angelo Loundou, Gabon, redakcja L'Union

Dla mnie największe szanse na Złotą Piłkę ma Leo Messi. Był zdecydowanie najlepszy w Copa America, imponował też indywidualnie w Barcelonie. Jeśli nie Messi, nagrodę powinien otrzymać Jorginho. Robert Lewandowski miał szansę na Złotą Piłkę w zeszłym roku. Podobnie wielkiej okazji może już nigdy się nie doczekać. To było niesprawiedliwe, że poprzednie głosowanie zostało odwołane. Po Euro nie widzę szans na nagrodę dla N’Golo Kante i Kyliana Mbappe. Francja zagrała bardzo słaby turniej. Nadziei nie odbieram Kevinowi De Bruyne i Cristiano Ronaldo, ale ich reprezentacje także nie odniosły sukcesu.

Didier Hiegel, Luksemburg, redakcja wort.lu

Po Euro i Copa America widzę dwóch kandydatów do Złotej Piłki: Leo Messiego i Jorginho. Największe szanse daje jednak Argentyńczykowi. Wysoko może być także Gianluigi Donnarumma, wybrany najlepszym piłkarzem mistrzostw Europy. Rok temu Robert Lewandowski był zdecydowanym faworytem do nagrody, ale po słabym występie Polaków na Euro w tym roku ma małe szanse.

Shuichi Tamura, Japonia, redakcja Sports Graphic Number

Na ten moment najbliżej Złotej Piłki są Leo Messi, Jorginho, Harry Kane i Mason Mount. Euro i Copa America pozbawiły złudzeń wielu piłkarzy. Najbardziej rozczarował Kylian Mbappe. Małe szanse na nagrodę ma także Robert Lewandowski.

Mathews Kabamba, Zambia, redakcja "Zambia Daily Mail"

Złotą Piłkę przyznałbym Romelu Lukaku. Belg miał świetny sezon z Interem Mediolan, z którym zdobył upragnione mistrzostwo Włoch. Od dawna utrzymuje się na wysokim poziomie. Liczę, że będzie przynajmniej na podium. Drugie miejsce widziałbym dla Leo Messiego, który nie wygrał z Barceloną prawie niczego, ale zagrał świetnie w Copa America. Trzecia pozycja jest dla Roberta Lewandowskiego. Miałem nadzieję, że pomoże wam bardziej na Euro, ale tak się nie stało. Mimo to zasługuje na podium.

Peter Kanjere, Malawi, redakcja Sports Writers

Mój pierwszy wybór to Leo Messi. Zasługuje na wszelkie nagrody. Strzelać regularnie powyżej 30 goli w tak słabej Barcelonie, jaka jest w ostatnich latach, to wielki wyczyn. Zdominował także Copa America. Drugie miejsce dałbym Robertowi Lewandowskiemu, a trzecie Cristiano Ronaldo. Na dalszych pozycjach N’Golo Kante i Kevin De Bruyne.

Giedrius Janonis, Litwa, freelancer

Teraz głównym kandydatem jest Leo Messi. Gdyby Argentyńczyk nie wygrał Copa America, Robert Lewandowski mógłby z nim rywalizować. Nie odbieram waszemu kapitanowi szans, ale Messi wydaje się być faworytem. Zagrozić mogą mu także Jorginho, Leonardo Bonucci, Gianluigi Donnarumma i Kevin De Bruyne. Na Euro stracili przede wszystkim Francuzi, na czele z N’Golo Kante.

Rasim Movsumzadeh, Azerbjedżan, redakcja "Sportsman Magazine"

Złotą Piłkę powinno przyznawać się nie za występ w turnieju trwającym miesiąc, a za grę przez cały rok kalendarzowy. Dlatego uważam, że to N’Golo Kante jest nadal głównym faworytem do nagrody. Nie zaszedł daleko z Francją na Euro, ale miał dobry sezon klubowy i wygrał Ligę Mistrzów z Chelsea. Oprócz niego jednym z głównych pretendentów do Złotej Piłki będzie prawdopodobnie Jorginho. Jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego to mimo, że nie zdobył tytułu na arenie międzynarodowej, miał dobry sezon, był też liderem reprezentacji Polski i strzelił trzy gole w Euro. Największym przegranym mistrzostw Europy jest Kylian Mbappe.

Constantin Kleshchev, Rosja, redakcja Match TV

Faworytem do Złotej Piłki jest Leo Messi. Wreszcie odniósł sukces z reprezentacją i wydaje się, że przyćmił wszystkich piłkarzy występujących na Euro. Jedynie Jorginho ma szanse rywalizować z nim o nagrodę "France Football". Robert Lewandowski zapewne znajdzie się w gronie 30 zawodników nominowanych w plebiscycie francuskiego magazynu, ale jego szanse na Złotą Piłkę nie są duże. Polska wypadła zaskakująco słabo na Euro, Lewandowski także.

Passang Norbu, Bhutan, freelancer

Największe szanse ma Leo Messi. Jest zawodnikiem kompletnym. Wysoko będą Robert Lewandowski i Cristiano Ronaldo. Poczekajmy jeszcze na jesienne rozgrywki ligowe i międzynarodowe. Może coś zmienią w zakresie kandydatów do Złotej Piłki.

Osman Rosales Cruz, Nikaragua, redakcja El Nuevo Diario et Radio 580

Myślę, że szanse Leo Messiego wzrosły po Copa America najbardziej. Robert Lewandowski miał wspaniały sezon w Niemczech. Nie zaszedł jednak daleko na Euro. Podobna historia dotyczy Cristiano Ronaldo, który był nawet królem strzelców turnieju, ale Portugalczycy zawiedli i będzie to miało wpływ na głosowanie jurorów. Neymar bez mistrzostwa Ameryki Południowej nie ma szans na wysokie miejsce w plebiscycie "FF"