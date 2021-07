Anglicy idą na wojnę! "Żadnych wymówek i wyjątków"

Anglicy od dłuższego czasu zmagają się z falą internautów, którzy wysyłają do zawodników wiadomości i komentarze o treściach obraźliwych i rasistowskich. "Dobrze świadczą o tym liczby zebrane przez firmę Signify dla 'Daily Mail'. Wynika z nich, że tylko w ostatnim miesiącu Harry Kane, Granit Xhaka, Antonio Ruediger i Hector Bellerin otrzymali co najmniej 3,5 tys. rasistowskich i homofobicznych wiadomości. A ta liczba pewnie jest znacznie wyższa, bo nie wliczano wpisów, w których oznaczony był ktoś poza zawodnikiem" – pisali w lutym na Sport.pl Jakub Kręcidło i Kacper Sosnowski.

Anglia okryła się hańbą po finale Euro 2020 i mogła stracić szanse na mistrzostwa świata

Z kolei pod koniec czerwca dziennikarze Guardiana ujawnili, że piłkarze reprezentacji Anglii otrzymali ponad 2 tys. obraźliwych wiadomości, z których wiele miało treści o charakterze rasistowskim. Hejterzy wzięli na celownik m.in. Harry'ego Kane'a i Raheema Sterlinga. Oprócz tego agresji słownej doświadczyli m.in. Phil Foden, Jack Grealish, Jordan Pickford i Tyrone Mings. Jednak najwięcej obraźliwych treści - aż 700 tego typu wiadomości - dostał selekcjoner Anglii, Gareth Southgate.

Fala rasistowskich komentarzy zalała internet również po finale Euro 2020. Anglicy przegrali po serii rzutów karnych. "Jedenastek" nie wykorzystali Markus Rashford, Jadon Sancho i Bukayo Saka. Wszyscy stali się obiektem ataków w social mediach i nie tylko. Mural z wizerunkiem Rashforda w Manchesterze został zdewastowany. Część zniszczeń usunięto, resztę przykryli karteczkami ze słowami wsparcia i flagami kibice, którzy zebrali się pod muralem, aby wyrazić wsparcie dla piłkarza.

Zażenowany działaniami hejterów jest premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson. - Mam jasny przekaz dla tych, którzy wykrzykiwali i wypisywali rasistowskie hasła. Wstydzę się za was i mam nadzieję, że z powrotem wrócicie do jaskini, z której się wyłoniliście – powiedział Johnson po finale.

Rząd brytyjski wypowiada wojnę hejterom. "Żadnych ale"

Wojna z hejtem na samych słowach ma się nie skończyć. Premier chce pójść krok dalej i wprowadzić prawo, które pozwoli władzom nakładać zakazy stadionowe na autorów obraźliwych komentarzy w Internecie. - To, co dzisiaj robimy, to podjęcie kroków w celu zapewnienia tego, że system zakazów stadionowych w piłce nożnej zostanie zmieniony tak, aby winni rasistowskiego komentarza w Internecie nie mogli pójść na mecz. Żadnych "jeśli", żadnych "ale", żadnych wyjątków i wymówek – powiedział Johnson w parlamencie podczas środowego przemówienia.

Premier chce również zmusić właścicieli mediów społecznościowych do współpracy. - Wczoraj wieczorem spotkałem się z przedstawicielami Facebooka, Twittera, TokToka, Snapchata i Instagrama i dałem jasno do zrozumienia, że wprowadzimy przepisy dotyczące tego problemu i jeśli nie usuną rasizmu i nienawiści ze swoich platform, to będą podlegać karom w wysokości 10 procent ich globalnych przychodów – zapowiedział Boris Johnson.

