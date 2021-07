Kosmiczne wakacje Roberta Lewandowskiego na luksusowym jachcie. Fortuna

Robert Lewandowski odpoczywa po wyczerpującym sezonie wraz ze swoją rodziną i przyjaciółmi na Majorce. Wraz ze swoją żoną Anną regularnie publikują w mediach społecznościowych nagrania i zdjęcia z wakacji. Dziennik "Fakt" dotarł natomiast do informacji o luksusowym jachcie, który wynajął Lewandowski.

Według informacji gazety wynajęcie jachtu kosztuje 25 tys. złotych za dzień. To jednak nie jest duży wydatek dla Roberta Lewandowskiego, którego zarobki wynoszą ok. 20 mln euro rocznie. Napastnikowi Bayernu Monachium nie zostało dużo czasu na odpoczynek, ponieważ jak poinformowała jego menedżerka, do treningów wraca 26 lipca.

Robert Lewandowski nie oszczędza na wakacjach. Polak wypoczywa z rodziną na Majorce

Na instagramowej relacji Roberta Lewandowskiego widać także, jak pływa wokół jachtu na skuterze wodnym. Za napastnikiem Bayernu Monachium bardzo wyczerpujący sezon. W poprzednich rozgrywkach Bundesligi reprezentant Polski strzelił 41 goli w lidze pobijając historyczny, 49-letni rekord Gerda Muellera. Razem z zespołem zdobył dziewiąte z rzędu mistrzostwo Niemiec.

Lewandowski reprezentował również Polskę na Euro 2020. Turniej nie należał jednak do udanych. Zespół Paulo Sousy nie awansował do fazy pucharowej zajmując w grupie ostatnie miejsce. W pierwszym meczu Polska zremisowała z Hiszpanią (1:1) oraz przegrała ze Słowacją (1:2) i Szwecją (2:3). Lewandowski wróci do kolegów z Bayernu Monachium 26 lipca, gdy rozpocznie przygotowania do nowego sezonu.