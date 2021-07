Anglia okryła się hańbą po finale Euro 2020 i mogła stracić szanse na mistrzostwa świata

Dostać bilet na stadion w Sankt Petersburgu nie było łatwo. Stęsknieni za futbolem fani szturmowali stronę UEFA, popyt na mecze Euro 2020 był w Rosji dwukrotnie większy niż na mundial w 2018 r. Na tych, którzy nie załapali się na bilet oficjalną drogą, czekały koniki. Chętnych nie brakowało, mimo że na czarnym rynku wejsciówki były na dzień dobry dwa razy droższe. Takiego kłopotu nie mieli za to przed finałem w Londynie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kibice wdarli się na finał Euro 2020

By dostać się na finał Euro, nie trzeba było żadnych wejściówek. Wystarczyło sforsować barierki i jedną z wejściowych bram, staranować stewardów lub zablokować śluzę dla niepełnosprawnych. Można było także wydrzeć bilet z ręki starszemu panu, albo wepchnąć się w kołowrotek, gdy akurat ktoś skanował swój bilet w czytniku.

Dla jasności: to wszystko wydarzyło się naprawdę. Pomysłów, jak wejść na stadion, angielscy kibice mieli więcej, mecz bez biletu obejrzało tysiące osób. Relacje z Wembley są przygnębiające, smutne, momentami wstrząsające. Na dodatek, to wszystko wydarzyło w mieście, które za trzy lata gościć będzie finalistów Ligi Mistrzów. I w stolicy kraju, w 2030 r. chce zorganizować piłkarski mundial.

UEFA podjęła decyzję ws. przyjęcia kolejnego członka! Reprezentacja z gwiazdami piłki

5 tysięcy na krzywy ryj

- Skanowałem bilet, kiedy zorientowałem się, że ktoś stoi blisko mnie. Jeden z bandytów bez biletu czekał już, by wepchnąć się w kołowrotek przed mojego 70-letniego teścia. Odwróciłem się i wymieniliśmy kilka dosadnych słów. Jakoś weszliśmy. Inni nie mieli tyle szczęścia. Widziałem, jak rozpędzony gość skorzystał z zielonego światła bramki, a po drodze staranował posiadacza biletu - opisywał w "Daily Mail" dziennikarz Mike Keegan, który na mecz poszedł z rodziną.

Fanów, którym udało się dojść pod same drzwi stadionu, była masa. Wcześniej forsowali lub przeskakiwali barierki ochronne. To one stanowiły pierwszą zaporę, próbując oddzielić tych, którzy przyszli pod stadion w poszukiwaniu wrażeń, od tych, którzy mieli kartę wstępu na mecz.

TVP ujawnia, dlaczego Szpakowski nie skomentował finału. "To oczywiste"

Bezskutecznie. Biletów na finał sprzedano 66 tys. (75 proc. pojemności). Według szacunków przekazanych przez angielskie media, pod Wembley było 100 tys. osób, a w trakcie gdy na stadionie trudno było znaleźć wolne miejsca. Brytyjska policja nie przekazała na razie informacji, ale media szacują, że liczba osób, która wtargnęła na spotkanie, idzie w tysiące. Mówi się nawet o 3 do 5 tys. osób, choć początkowo służby mówiły o "nielicznych przypadkach". Na stadion można było wejść przez kołowrotki nawet podczas dogrywki.

- Pracowałem na wielu stadionach, jestem w branży od dawna, ale to był najgorszy dzień mojej pracy - tłumaczy na łamach "The Athletic" jedna z pracujących w ochronie osób. Stawka za godzinę? 10 funtów. Kibiców, którzy proponowali 50 funtów za "przejście" nie było sensu liczyć. Im było bliżej meczu, tym korupcyjnych propozycji było mniej, ale napór był większy. Podchmieleni kibice wchodzili na przystanki autobusowe i lampy. Rzucali butelkami, ubliżali czarnoskórym stewardom. W końcu blokujący dostępu do obiektu ochroniarze, ustawieni przy prowizorycznych barierkach, byli wprost tratowani.

"Bili innych po głowach i przeskakiwali przez nich"

- Nie mogliśmy nawet dojść do wejścia, tłum był niewyobrażalny. Zresztą szło się nie po chodniku, ale po śmieciach, rozbitych butelkach, czy przewróconych barierkach - opisywał w "The Athletic" Dominic Matteo, były obrońca Liverpoolu, który wraz z trzema kolegami wybrał się na spotkanie.

Pod wejściem na stadion można było kupić bilet z drugiej ręki. Koszt najtańszego to około 3 tys. funtów (15 tys. złotych), ale były też takie za kilkanaście tysięcy. Być może niektórzy liczyli, że wejdą na mecz legalnie. Inni zapewne chcieli tylko poczuć atmosferę pierwszego od 1966 r. angielskiego finału i spędzić czas w otaczających Wembley barach. W Londynie, przez wzgląd na przepisy sanitarne, zrezygnowano z publicznych zgromadzeń i wystawienia wielkiego ekranu w Hyde Parku, czy organizowania stref kibica. Ale pod samym Wembley przepisy sanitarne nie obowiązywały, bo pierwsza strefa przepuszczająca osoby z zaświadczeniem pełnego szczepienia, lub negatywnym testem na COVID, pogrążyła się w chaosie. W stronę stadionu nacierały też osoby chcące - po prostu - wtargnąć na mecz. "The Athletic" opisuje historię grupy z Manchesteru, która pojawiły się po południu na stacji London Euston i głośno chwaliła, że półfinał z Danią obejrzała za darmo, a teraz powtórzy wyczyn przy okazji finału. Na spotkanie z Danią wedle medialnych szacunków wtargnęło około 200 osób. Na finale było ich kilkunastokrotnie więcej, co sprawiło, że brutalniejsze były też metody dostania się do celu.

Tłumaczymy decyzje trenera Anglii w rzutach karnych na Euro 2020. Pickford znów drażnił rywali

Część bandytów próbowała dostać się na Wembley przez wejścia dla niepełnosprawnych. - Podjeżdżasz do bramki, która otwiera się, jak wywołasz obsługę. Wjeżdżasz do klatki, która działa jak śluza. Jak drzwi za tobą się zamkną, otwierają się drzwi przed tobą - relacjonował jeżdżący na wózku Paul Robinson, kibic Hull i narodowej reprezentacji, który długo bezskutecznie próbował dostać się na Wembley. Śluzy dla niepełnosprawnych były bowiem zablokowane przez chuliganów, którzy widzieli tam łatwy sposób wejścia na obiekt. Robinson relacjonował też, że grupa kilkudziesięciu osób po minięciu pierwszej bramy śluzy utknęła w klatce i nie mogła przedrzeć się przed drugie drzwi, ale gdy osób przybyło, sforsowano również kolejne drzwi. Na na oczach Robinsona przez wejście dla niepełnosprawnych przeszło jakieś 100 osób.

- Gniew w ludziach był absurdalny. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Jedni bili drugich po głowach i przeskakiwali przez nich, ponieważ nie mogli dostać się tam, gdzie chcieli. To było bandyckie zachowanie - opisywał Matteo, który podczas wejścia w pewnym momencie sam został przygnieciony do metalowych konstrukcji przez napierający tłum. Na porządku dziennym było też wyrywanie sobie z rąk biletów.

- Brałem udział w dziesięciu turniejach mistrzowskich. Nigdy nie byłem w miejscu, gdzie można iść przez pół mili pod sam stadion bez wejściówki - opisywał Ian Ladyman, kolejny z dziennikarzy "Daily Mail".

W uzupełnieniu wydarzeń przed stadionem w relacjach mediów pojawiają się też informacje o atakach angielskich chuliganów na włoskich kibiców, oraz o rzucaniu przedmiotów w przypadkowych przechodniów. Dantejskie sceny działu się też jednak wewnątrz Wembley.

VIP-y na schodach, kokaina, zapach haszyszu i sikanie gdzie popadnie

Jedno z nagrań, które na świecie obejrzało już ponad 11 milionów osób, pokazuje kibiców bijących się na korytarzach Wembley tuż pod wejściem C10. Tam sprawy w swoje ręce prawdopodobnie postanowili wziąć kibice, którzy na stadionie znaleźli się legalnie. Wymierzyli pięści i kopniaki tym, którzy chcieli sforsować drzwi. "Weźcie się do pier... roboty" - słychać rzucone w stronę stewardów hasło. Potem na filmie jest dużo chaosu, młody chłopak dostaje w głowę, inny przewrócony na korytarzu zbiera ciosy, leżąc.

- Spytałem wyraźnie spanikowanego stewarda, dlaczego tu nie ma policji. Powiedział, że obsługa imprezy też czuje się zawiedziona - relacjonował Keegan. Dziennikarze, którzy dociekali, ilu mundurowych zabezpieczało Wembley, nieoficjalnie dowiedzieli się o 300 policjantach, do których potem dołączyło kolejnych 150. Ale to wywołało raczej ich niedowierzanie.

Chuligani, którym udało się wejść na stadion, czuli się jak u siebie. Zajmowali nie tylko wyłączone z użytku przez obostrzenia miejsca, ale też te należne posiadaczom biletów. Siadali w obszarach wydzielonych dla niepełnosprawnych, czy nawet na sektorach VIP.

- Kiedy weszliśmy do środka, ktoś siedział już na naszych miejscach – opisywał w "The Athletic" jeden z bliskich angielskiego piłkarza. - Grupa osób uniemożliwiała ci dostanie się na twój fotel. Nie było tam bezpiecznie - opisywał. Również z podobnego powodu mecz ze schodów musiał oglądać Andrea, syn trenera Włochów Roberto Manciniego, który ze swego fotela został przesadzony.

"The Sun" relacjonuje, że światkiem walki o siedzenie między kibicem z biletem i takim bez biletu, był gwiazdor rugby Mike Tindall. Dobrze zbudowany sportowiec zakończył spór między panami, ale ponieważ wcześniej doszło między nimi do rękoczynów, trzeba było ścierać krew z okolicznych siedzeń. Gazeta wspomina, że takich zamieszek było więcej, a ich świadkami były narzeczone, żony, czy dzieci piłkarzy.

Miguel Delaney, dziennikarz "The Independent", relacjonował: - Fani przychodzili do strefy mediów i pytali nas, co się dzieje? Widzieliśmy kibiców bez miejsc. Stewardzi patrzyli na szefów i pytali, co mają robić? Wokół unosił się silny zapach haszyszu - opisywał. "The Athletic" informuje, że wielu kibiców informowało też o osobach wciągających kokainę w miejscach publicznych.

38-letnia fanka włoskiej reprezentacji powiedziała mediom, że grupa młodych osób zajęła miejsce jej i koleżanki. Panie zostały przy tym zwyzywane, odeszły na bok i stały przez cały mecz.

- To była najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałam – powiedziała matka trójki dzieci. - Tam byli ludzie, którzy oddawali mocz, gdzie popadnie, brali narkotyki - potwierdzała.

Lando Norris, kierowca formuły 1, został na stadionie okradziony. Stracił wart 40 tys. funtów zegarek. "Najgorszą rzeczą niedzielnego wieczoru nie była porażka Anglii, ale zachowanie niektórych tzw. fanów. Nigdy nie czułem się tak zestresowana podczas meczu. Na zewnątrz panowała toksyczna atmosfera, ludzie byli umazani krwią" - relacjonowała reporterka ITV Michelle Owen, prezentując na Twitterze, jak dzicz wdzierała się na obiekt.

Pęknięta bańka i kultura wejścia na chama

Jeśli UEFA i angielskie służby starały się zorganizować mecz w reżimie sanitarnym, obligować kibiców do testów maksimum 48 godziny przed meczem, lub wymagać od nich pokazywania zaświadczeń całkowitego szczepienia, to kilka tysięcy kibiców, którzy weszli na mecz z ulicy, sanitarne plany zniweczyło. Źródła zbliżone do UEFA potwierdziły, że niektórzy intruzi, przedostali się na sektory zajmowane przez Włochów. Ci mieli osobne wejścia, a ideą organizatorów było stworzenie dla dwóch grup kibiców własnej bańki, tak by fani z dwóch państw się ze sobą nie mieszali. Bańka szybko jednak pękła.

Bilans finału zamknął się w kilku tonach wywiezionych z Wembley i okolic śmieci i 53 aresztowanych przez policję osób (m.in. za zakłócanie porządku, wyrządzanie szkód i picie alkoholu). Służby poinformowały o 19 rannych funkcjonariuszach.

Scotland Yard wciąż nie przedstawił informacji, o tym, ile osób wdarło się na stadion. Ograniczył się jedynie do informacji, że "służby reagowały, wyprowadzały nieuprawnionych widzów z obiektu, a zdecydowana większość kibiców mogła oglądać mecz w spokoju i bezpieczeństwie".

Zawrzało po wręczeniu medali w finale Euro 2020. "Obrzydliwe", "Brak szacunku"

Nie wiadomo też, ilu uprawnionych do wejścia kibiców nie mogło dostać się na stadion i z oglądania finału ostatecznie zrezygnowało. Na pewno wśród tych osób był wspominany już Dominic Matteo i jego koledzy, którzy pół godziny po rozpoczęciu spotkania stracili ochotę na dalsze próby wejścia na obiekt.

Mark Bullingham, dyrektor Angielskiej Federacji Piłkarskiej (FA) przyznał, że finał przyciągnął "wielu pijanych frajerów" i przeprosił wszystkich kibiców, którzy z tego powodu mieli nieprzyjemności. Pytany, czy FA (która jest właścicielem Wembley) i lokalny komitet organizacyjny mogli lepiej przygotować się do spotkania, westchnął: - Zarządzamy stadionem, nie fortecą.

- Wembley zawsze miał opinię obiektu, gdzie jest łatwo o awanturę. Nawet stary stadion pamięta historię grup, które bez zaproszenia wchodziły tu na mecze Pucharu Anglii, a w 1986 kibice Liverpoolu i Evertonu wskakiwali do środka przez okna - uważa prof. Geoff Pearson, specjalista do spraw bezpieczeństwa w futbolu. - Gdy robiłem badania dotyczące tłumów, to część moich badanych przyznawała, że bez biletów przedostała się na finał Ligi Mistrzów w 2011 r. Nie było wtedy jednak mowy o żadnej przemocy - dodaje.

Być może kolejne badania odkryłyby tych, którzy za darmo oglądali też finał Champions League w 2013 r.? - To, co się działo w niedzielę, nie było zaskoczeniem - oznajmia profesor. Choć dodaje, że okoliczności tego finału były szczególne. - Ludzie od 18 miesięcy nie mogli chodzić na mecze. Po drugie do finału pierwszy raz od wielu dekad doszli akurat Anglicy. Po trzecie - mecz zabezpieczało niewielu funkcjonariuszy - punktuje Pearson. Oczywiście jest też zdania, że chuliganów nic nie usprawiedliwia, ale stwierdzia, że przy podobnej organizacji taki scenariusz będzie się powtarzać.

Czy koszmarnym finałem Anglicy zamknęli sobie drogę do najbliższych ważnych wydarzeń sportowych?

Anglicy chcą mistrzostw

Wembley w 2024 r. ma być gospodarzem finału Ligi Mistrzów, ale dla Wyspiarzy istotniejsze będzie, to co wydarzy się kilka lat później. Premier Boris Johnson w telewizyjnym wystąpieniu potępił rasistowskie zachowania brytyjskich kibiców, ale przemówienie zakończył stwierdzeniem, by Anglicy zaczęli odważnie myśleć o organizacji mistrzostw świata w 2030 r. Anglia rzeczywiście ma wraz z Irlandią starać się o tę imprezę, a proces wyboru gospodarza rozpocznie się za kilka miesięcy i zakończy głosowaniem w 2024 r.

"Nie mogę uwierzyć, że UEFA chciałaby, aby Anglia była kandydatem na organizatora mundialu, mając w pamięci poważne obawy o bezpieczeństwo widzów podczas finału Euro" – napisał szef redakcji sportowej "Daily Mail" Rob Draper. "Tylko dzięki szczęściu finał nie skończył się tragedią. Pod względem panowania nad tłumem było to najgorsze wydarzenie, w jakim kiedykolwiek uczestniczyłem" - dodał.

Prawdopodobne, że UEFA rozpocznie przeciw FA postępowanie dyscyplinarne. "The Athletic" informuje, że w obecnych okolicznościach "nie ma mowy", aby brytyjsko-irlandzka oferta organizacji mundlalu odniosła sukces. Inne źródła były o wiele bardziej ostrożne. Sugerowały "małe prawdopodobieństwo", że UEFA uzna finał Euro za coś dyskredytującego i wykaże zrozumienie wobec "niezwykłych okoliczności zdarzenia". A co do tego, że rzeczywiście były one niezwykłe, mało kto ma dzisiaj wątpliwości.