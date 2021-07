Robert Lewandowski w ścisłym gronie faworytów do Złotej Piłki. "Marca" przedstawia

"Marca" stworzyła listę graczy, którzy według dziennika mogą w największym stopniu liczyć na zdobycie tej nagrody. Żadnym zaskoczeniem nie jest to, że wśród nominowanych znalazł się Leo Messi, którzy dzięki swojej świetnej grze poprowadził reprezentację Argentyny do pierwszego zwycięstwa w Copa America od 1993 roku.

Jorginho i Harry Kane wśród kandydatów

Drugi kandydat to Jorginho, który ma za sobą świetny sezon zarówno w piłce klubowej, jak i reprezentacyjnej. Wraz z Chelsea pomocnik triumfował w rozgrywkach Ligi Mistrzów, natomiast w ostatnią niedzielę wraz z drużyną narodową sięgnął po mistrzostwo Europy. Oba te triumfy mają przybliżyć zawodnika do zdobycia Złotej Piłki.

Trzecim z kandydatów według dziennikarza jest Harry Kane. Co prawda Anglik nie poprowadził swojej drużyny do zwycięstwa na Euro 2020, ale udany sezon i koniec końców wielki sukces kadry, jakim jest wicemistrzostwo Europy mają sprawić, że napastnik może być niemal pewny miejsca w czołówce rankingu.

Chiellini i Lewandowski również z nadziejami na Złotą Piłkę

W piątce nominowanych przez dziennik "Marca" znalazł się drugi z Włochów, czyli Giorgio Chiellini. Kapitan mistrzów Europy był prawdziwą ostoją zespołu i był jednym z jego najjaśniejszych punktów.

Ostatnim z kandydatów jest Robert Lewandowski, który co prawda nie mógł zanotować występu na Euro 2020 do udanych, jednak jego sezon w Bayernie Monachium był wręcz doskonały. Polak poprowadził drużynę z Bawarii do mistrzostwa Włoch, bijąc przy tym wieloletni rekord Gerda Muellera pod względem liczby strzelonych goli w jednym sezonie (41).