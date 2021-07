Kolejne głośne nazwisko w klubie Łukasza Piszczka. Ależ wzmocnienia przed nowym sezonem

Najpierw Mariusz Magiera, a teraz Przemysław Trytko, czyli kolejny piłkarz z przeszłością w ekstraklasie, gdzie w 134 meczach zdobył 26 bramek. To kolejny transfer trzecioligowego LKS Goczałkowice-Zdrój. A więc klubu należącego do Łukasza Piszczka, który po 11 latach wrócił do domu. Ale wcale nie rozstaje się jeszcze z boiskiem, bo już kilka tygodni temu klub z Goczałkowic z dumą ogłaszał, że 66-krotny reprezentant Polski w nadchodzącym sezonie pomoże w awansie do drugiej ligi.

Piszczek po latach odszedł z Borussii Dortmund

- Ten wieczór będę wspominał do końca życia - mówił Piszczek w połowie maja, kiedy zagrał 90 minut w finale Puchar Niemiec przeciwko RB Lipsk, który Borussia Dortmund wygrała 4:1. Najpierw pojawiła się wielka radość, ale później były też łzy wzruszenia. "Płaczę razem z nim, naprawdę nie kłamię" - napisał jeden z fanów Borussii pod zdjęciem Piszczka, który po meczu był podrzucany przez kolegów z drużyny.

Piszczek decyzję o odejściu z Borussii podjął już rok temu. - Stan na dziś jest taki, że następnego lata żegnam się z Dortmundem. Mam plany w domu, w Polsce, które i tak musiałem przełożyć o rok, bo przedłużyłem kontrakt. Tam jest moja akademia, o którą muszę się troszczyć, a chce jeszcze trochę pograć w piłkę w LKS Goczałkowice - mówił wówczas 35-letni Piszczek w rozmowie z oficjalną stroną Borussii.

"Jesteś absolutną legendą. Prosimy: nie odchodź, kochamy cię"

I jak mówił, tak zrobił - przez rok nie zmienił zdania - choć ostatnie miesiące pokazały, że mimo 36 lat na karku wciąż może grać na bardzo wysokim poziomie. Kiedy w kwietniu wrócił do składu, Borussia nie przegrała żadnego spotkania. "Jesteś absolutną legendą. Prosimy: nie odchodź, kochamy cię" - to były komentarze kibiców, którzy nie mogli pogodzić się z tym, że Piszczek po blisko 11 latach pożegnał się z Dortmundem.

LKS Goczałkowice od 2020 roku gra w trzeciej lidze (czwarty poziom rozgrywkowy w kraju). Poprzedni sezon zakończył na siódmym miejscu. Teraz klub Piszczka chce powalczyć o awans na szczebel centralny. Nowy sezon startuje w sierpniu. Terminarz spotkań trzeciej ligi (grupa III) poznamy zapewne w najbliższych dniach.