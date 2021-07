Neymar zdradził, co powiedział Messiemu po finale. Zaczął od "ty skur******"

Po 28 latach reprezentacja Argentyny zdobyła Copa America. Długo oczekiwany triumf miał szczególne znaczenie dla Leo Messiego, dla którego to pierwsze trofeum zdobyte z kadrą narodową. Po ostatnim gwizdku sędziego kapitan Argentyny padł na kolana i ukrył twarz w dłoniach, a kiedy podniósł głowę, widać było, że jest bliski płaczu. Po meczu podszedł do niego i objął go lider kadry Brazylii Neymar.

Neymar zdradził, co powiedział Messiemu. Zaczął od przekleństwa

Brazylijczyk opublikował w niedzielę wpis w mediach społecznościowych, w którym skomentował całą sytuację "Porażki mnie bolą. To coś, z czym jeszcze nie nauczyłem się żyć. Po przegranej poszedłem uściskać największego i najlepszego w historii, przeciwko któremu grałem. To mój przyjaciel i brat: Lionel Messi" - napisał Neymar.

29-latek zdradził także co powiedział reprezentantowi Argentyny, kiedy do niego podszedł. "Byłem bardzo smutny, że przegrałem. Powiedziałem mu: ty s***u, wygrałeś ze mną. Ten facet jest niesamowity. Mam wielki szacunek za to, co zrobił dla piłki nożnej, a zwłaszcza dla mnie" - wyjaśnił i zwrócił się bezpośrednio do Messiego: "Ciesz się swoim tytułem, futbol czekał na Ciebie, na ten moment. Gratulacje bracie!".

Messi został wybrany MVP Copa America po zdobyciu czterech goli i pięciu asyst. Triumf w tym turnieju sprawił, że Argentyńczyk ponownie jest wymieniany jako jeden z kandydatów do otrzymania Złotej Piłki.