Ogromny cios dla Anglików przed finałem Euro 2020. Nie żyje Paul Mariner

W niedzielę 11 lipca reprezentacja Anglii zmierzy się na Wembley z Włochami w finale Euro 2020. Drużyna Garetha Southgate'a stoi przed wielką szansą na osiągnięcie największego sukcesu od 55 lat, kiedy to Anglicy zdobyli mistrzostwo świata. Niestety piękny okres dla całego angielskiego środowiska piłkarskiego przerwały w sobotę tragiczne informacje.

REKLAMA

Zobacz wideo "Anglicy przez lata nie potrafili sobie dać rady z presją"

Nie żyje Paul Mariner. Były reprezentant Anglii zmarł w piątek w wieku 68 lat

W sobotę całą Anglią wstrząsnęła informacja o śmierci Paula Marinera, którą przekazała rodzina byłego piłkarza. Były reprezentant Anglii w piątek przegrał walkę z rakiem mózgu. Kilka miesięcy temu przeszedł operację, ale nie przyniosła ona jednak oczekiwanych rezultatów.

Euro 2020. W piątek była panika w ekipie Włoch. Dziś jest alarm u Anglików. Z całkiem innego powodu

- Z przykrością informujemy, że Paul zmarł w pokoju 9 lipca w otoczeniu swojej rodziny, po krótkiej walce z rakiem mózgu. Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, które odwiedziły go podczas walki chorobą, by go wspierać - napisała rodzina zmarłego w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych. - Każdy, kto znał Paula, potwierdzi jego fantastyczne poczucie humoru, pasję do życia i pracy. Będzie go bardzo brakowało każdemu, kto kiedykolwiek był obok niego i tym, którzy są mu najbliżsi - dodali krewni byłego reprezentanta Anglii.

Węgierski minister porównał UEFA do komunistów. "Zachowała się w żałosny i tchórzliwy sposób"

Paul Mariner w trakcie swojej kariery zawodniczej był środkowym napastnikiem. Na swoim koncie ma 35 występów w reprezentacji Anglii, w których zdobył 13 bramek. Z drużyną narodową wziął udział w mistrzostwach Europy w 1980 roku i w mistrzostwach świata rozgrywanych dwa lata później. Występował w kilku klubach angielskich i amerykańskich, najdłużej w Ipswich Town (1976-1984), w którego barwach rozegrał 339 meczów, zdobywając 135 bramek. Zdobył z nim Puchar Anglii (1978) i Puchar UEFA (1981). W kolejnych latach reprezentował między innymi Arsenal i Portsmouth.