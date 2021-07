Kto skomentuje finał Euro? Decyzja TVP prawie w ostatnim momencie. Miał być Szpakowski

Komentatorska obsada Euro 2020 to jeden z najgorętszych tematów wśród kibiców futbolu. Trwa dyskusja o tym, kogo usłyszmy w trakcie niedzielnego, najważniejszego meczu turnieju. I chociaż jeszcze niedawno wydawało się to oczywiste, dziś sprawa stoi pod znakiem zapytania.

"To najbardziej uczciwa decyzja"

Już w połowie czerwca Marek Szkolnikowski, dyrektor TVP Sport, w rozmowie z TVP Info mówił w sposób jednoznaczny: – Finał skomentuje Dariusz Szpakowski, a półfinały – Jacek Laskowski i Mateusz Borek. To najbardziej logiczna, uczciwa decyzja – przyznawał. I argumentował: – Dariusz Szpakowski jest legendą telewizji. Gdy ktoś słyszy jego głos, to wie, że dzieje się coś ważnego. To nie jest tak, że nie widzę żadnych mankamentów. Dostrzegam oczywiście pewien regres formy, ale to naturalne, biorąc pod uwagę wiek i czas spędzony na wielkiej scenie.

I rzeczywiście: w półfinałach ten scenariusz się potwierdził. Mecz Hiszpania - Włochy skomentowali Jacek Laskowski i Robert Podoliński, a podczas starcia Anglii z Danią kibicom towarzyszyli Mateusz Borek i Kazimierz Węgrzyn. Co ciekawe, para komentowała mecz ze studia w Warszawie, bo na Mateusza Borka kwarantannę nałożył brytyjski sanepid. Nie może on wjechać na Wyspy, bo niecałe dwa tygodnie temu podczas jednego z lotów do Anglii przebywał w samolocie z osobą zakażoną koronawirusem. Na nic zdały się negatywne testy dziennikarza i czas, który minął od lotu. Procedury Brytyjczyków są bezwzględne.

Co więc z finałem turnieju? Władze telewizji nie potwierdziły jeszcze, kto skomentuje niedzielny mecz. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, być może z udziału w finale zrezygnuje Dariusz Szpakowski, który narzeka na gorsze samopoczucie.

Przypomnijmy, że dla 70-letniej legendy telewizji mistrzostwa mają być pożegnaniem z pracą komentatora.

TVP na razie czeka z ogłoszeniem decyzji, ale - jak ustaliliśmy - fani mają ją poznać w piątek. Nie jest też pewne, czy jeśli zawody skomentuje jednak Dariusz Szpakowski, to jego partnerem będzie - tak, jak do tej pory - Andrzej Juskowiak. Być może byłego napastnika reprezentacji Polski zastąpi ktoś inny.

Pewne jest jednak, że komentatorzy pracować będą z Wembley, a nie ze studia w Warszawie. Początek meczu Anglia - Włochy w niedzielę o godz. 21.