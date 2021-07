Bramkarz Argentyny zniszczył rywali podczas karnych. "Wciągnę cię nosem"

W Ameryce Południowej odbywa się Copa America. Kontynentalne mistrzostwa weszły w tym tygodniu w decydującą fazę. W pierwszym meczu Brazylia wygrała 1:0 z Peru po trafieniu Lucasa Paquety. Bardziej emocjonujący był drugi półfinał pomiędzy Argentyną a Kolumbią. W regulaminowym czasie gry mecz zakończył się wynikiem 1:1, więc o zwycięstwie decydowały rzuty karne.

REKLAMA

Zobacz wideo "Krytycy Luisa Enrique schowali się z powrotem do jaskini"

Argentyna w finale Copa America. Rozpraszający rywali Martinez bohaterem meczu

W serii rzutów karnych wygrała Argentyna głównie dlatego, że Kolumbijczycy fatalnie wykonywali serię jedenastek. Nie strzelili aż trzech z pięciu rzutów karnych. Bramkarza nie pokonali David Sanchez, Yerry Mina oraz Edwin Cardona. Wszystkie ich strzały obronił Emiliano Martinez.

Holandia ma faworyta numer jeden na nowego selekcjonera! Powrót do przeszłości

To właśnie zachowanie bramkarza Aston Villi okazało się kluczowe. Przed każdym uderzeniem Martinez rozpraszał rywali. "Śmiejesz się, ale denerwujesz się. Spójrz, wiem, gdzie uderzysz. Wciągnę cię nosem" - krzyczał do Davinsona Sancheza oraz Yerry'ego Miny, a chwilę później obronił ich strzały. Słowa bramkarza były doskonale słyszalne, ponieważ na trybunach nie było kibiców. Arbiter spotkania nakazał zawodnikowi przestać, ale na próżno. W kolejnej serii rzutów karnych Martinez próbował rozproszyć Miguela Borję. "No dawaj, dawaj, spójrz na mnie" - padło z jego ust, ale zawodnik Palmeiras trafił. W ostatniej serii rzutów karnych bramkarz obronił jeszcze strzał Cardony, dając Argentynie awans do finału turnieju.

Finał Copa America, w którym zmierzą się Argentyna - Brazylia odbędzie się w niedzielę o godz. 2 na stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Dzień wcześniej na Estadio Nacional de Brasília pojedynek o trzecie miejsce: Kolumbia - Peru.