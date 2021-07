Najbardziej polityczny selekcjoner. "Przeraża mnie, że oni zahartowali się na rasizm"

Koniec meczu. Anglia wygrywa 4:0 z Ukrainą, awansuje do półfinału, wróci na Wembley, by zagrać z Danią. Z głośników wybrzmiewa już "Sweet Carolina" - od wygranego meczu z Niemcami przebój numer jeden wśród angielskich kibiców, wszyscy rezerwowi i członkowie sztabu wbiegają na boisko, by wspólnie cieszyć się z sukcesu. Gareth Southgate instynktownie rusza razem z nimi, ale już po kilku przebiegniętych metrach zawraca i odnajduje Jacka Grealisha, ulubieńca kibiców. Jego imię było tego wieczoru skandowane wiele razy, a mimo to nie wszedł na boisko. Selekcjoner obejmuje go, przyciąga do siebie i po upewnieniu się, że żadna z kamer nie zarejestruje jego słów, cedzi je do ucha. Grealish odchodzi z uśmiechem. Idzie świętować z kolegami, którzy pokonali Ukrainę.

Kolejny do przytulenia? Aaron Ramsdale, czwarty w hierarchii bramkarz. Selekcjoner powołał go na zgrupowanie przed turniejem tylko dlatego, że lepiej trenuje się mając czterech bramkarzy niż trzech. Ale od początku było wiadomo, że na mistrzostwa nie pojedzie. To podobny przypadek do Radosława Majeckiego w reprezentacji Polski. Z tą różnicą, że Majecki po przygotowaniach w Opalenicy zgodnie z planem rozstał się z zespołem i do Sopotu już nie pojechał, a Ramsdale, świadomy, że zabraknie dla niego miejsca w protokole meczowym, chciał pozostać z drużyną w trakcie turnieju. Southgate się zgodził, a późniejszy uraz Deana Hendersona sprawił, że Ramsdale niespodziewanie awansował na pozycję trzeciego bramkarza, wciąż z minimalnymi szansami na grę. Southgate przytula go nawet czulej niż Grealisha.

Następnie nie ściska Harry’ego Kane’a, Harry’ego Maguire’a i Jordana Hendersona, strzelców goli w tym meczu, ale Conora Coady’ego, Bena White’a i Bena Chillwella, którzy na Euro nie zagrali jeszcze ani minuty. Oni swoje mecze rozgrywają jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Na jednym treningu muszą upodobnić się do niemieckich obrońców, na kolejnym do ukraińskich, a w ostatnich dniach mieli zachowywać się jak Duńczycy. Southgate postrzega ich jak drużynę, która niesie na swoich barkach ten właściwy zespół. I docenia ich najszczerzej jak to możliwe. "The Telegraph" wskazuje to jako jego największą zaletę: sprawia, że nawet zawodnicy, którzy nie grają, czują się kochani.

Kończy się trening, Steve Holland, najbliższy asystent Southgate, poprowadził go niemal w całości. Southgate, jak to ma w zwyczaju, obserwował wszystko z boku. Teraz nadchodzi jego czas. Zaczepia schodzącego z boiska Phila Fodena i chwilę z nim rozmawia. Podczas obiadu dosiądzie się do Raheema Sterlinga, po południu zatrzyma w korytarzu Kyle’a Walkera i zamieni z nim parę słów. W siłowni Bukayo Saka będzie pedałował na stacjonarnym rowerze, Jordan Pickford poświęci kilkadziesiąt minut na rozciąganie, a Jordan Henderson pod okiem fizjoterapeuty wykona kilka ćwiczeń wzmacniających nogi. Southgate spędzi kilka minut z każdym z nich. Oni będą ćwiczyć, on będzie z nimi rozmawiał. Po kolacji zapuka do pokojów liderów - Kane’a i Maguire’a.

Selekcjoner reprezentacji Anglii wciąż z kimś rozmawia. Fotoreporterzy z każdego treningu wysyłają w świat obrazki, jak obejmuje jednego z zawodników i coś mu tłumaczy. Jednego zapyta, co myśli o ostatnim meczu i jak ocenia swój występ, a drugiego o to, jak jego żona znosi tak długą rozłąkę, co słychać u jego dzieci i czy synek zaczął już chodzić.

- Gareth doskonale wie, jak przyciągnąć piłkarzy do siebie. Do każdego podchodzi z innym kluczem: nie zaprosi Fodena do swojego biura i nie skaże go na spotkanie w cztery oczy, bo Phil będzie zestresowany i na pewno tak śmiało się przed nim nie otworzy. Fodena złapie więc, gdy będzie schodził z treningu i okoliczności będą mniej zobowiązujące - opowiada "The Athletic" jeden z pracowników angielskiej federacji. Wiele osób opisuje Southgate’a, jako mistrza budowania relacji ze wszystkimi dookoła. Talent do otwierania ludzi ma wrodzony, bycie naturalnie miłym wyniósł z domu, empatii nauczyły go lata spędzone w piłkarskiej szatni. - Jest mistrzem budowania relacji i wzbudza zaufanie. Jeden z młodych piłkarzy przyjechał na zgrupowanie kadry pełen wątpliwości, czy powinien zdecydować się na zmianę klubu. Głowę miał ciężką od myśli. Sprawa transferu była oczywiście tajna, ale mimo to, poszedł z tymi wątpliwościami do Garetha. Wyszedł od niego spokojniejszy. Otrzymał dobrą radę. Selekcjoner nie powiedział mu, czy ma zdecydować się na zmianę, ale podpowiedział, jak poradzić sobie z wątpliwościami w głowie, by nie blokowały go podczas zgrupowania - mówi anonimowo pracownik FA.

- Gareth doskonale wie, czego potrzebują piłkarze i ludzie wokół niego - uważa Luke Shaw, lewy obrońca. - Ostatnio powiedziałem mojej dziewczynie, że pierwszy raz, odkąd jestem w reprezentacji, grupa jest ze sobą tak blisko. Jedność. To najlepsze słowo - stwierdził w rozmowie z "The Athletic".

Southgate ma oczywiście wszystkie najwyższe trenerskie kwalifikacje, ale zdaje sobie sprawę, że są na świecie trenerzy znacznie lepsi od niego: niektórzy zbierają więcej szczegółów z boiska, inni sprawniej analizują przeciwników, jeszcze inni przygotowują ciekawsze treningi. Ale czy są tacy, którzy lepiej od niego zarządzają ludźmi? "Empatia" - powtarza Gareth Southgate w niemal każdej rozmowie z dziennikarzami. To kluczowe słowo dla jego kadencji. Jakie jest jego zdaniem podstawowe zadanie selekcjonera? Wspieranie piłkarzy. Najważniejsza umiejętność? Zachowanie spokoju. Metody? Na przykład chce, żeby piłkarze mówili mu na "ty", nie lubi tego oficjalnego "trenerze". - Doprowadza mnie to do szaleństwa, to bardzo hierarchiczny termin. Cieszę się, gdy piłkarze mówią do mnie po imieniu. Mamy tworzyć relację dwóch dorosłych ludzi, a nie tradycyjną trener-piłkarz, która najczęściej przypomina relację dorosłego z dzieckiem - uważa.

Gdy Southgate obejmował reprezentację w 2016 r. po kompromitującym występie w Euro i odpadnięciu po meczu z Islandią, dźwięczały mu w głowie słowa Fabio Capello, który już kilka lat temu zdiagnozował, że koszulka reprezentacji Anglii waży więcej od innych. Presja i wielkie oczekiwania ciążyły angielskim piłkarzom na wszystkich turniejach. Do 2018 r. każdy kolejny kończyli w gronie faworytów, którzy zawiedli. Southgate sam doskonale znał to uczucie. Był piłkarzem przez szesnaście lat, zagrał w reprezentacji 57 meczów, nie strzelił Niemcom kluczowego karnego podczas Euro’96. Już jako selekcjoner pracował więc na tym, by jego piłkarze nie bali się wziąć odpowiedzialności za siebie i zespół. Dlatego angażuje ich w odprawy taktyczne i często pyta o zdanie. - Bardzo wierzy w to, że jeśli zawodnicy biorą udział w opracowywaniu planu na mecz, to później biorą za niego większą odpowiedzialność i podejmują na boisku lepsze decyzje - mówi osoba z otoczenia reprezentacji, cytowana przez "The Athletic". - Lubię, gdy piłkarze mają opinie na temat spotkania. Muszą głośno ją wyrażać. Jeśli będą to potrafili zrobić przy wszystkich podczas odprawy taktycznej, to będą też potrafili w 85. minucie meczu podjąć trudną decyzję, której ja nie podejmę jej za nich, bo stoję za boczną linią - uważa Southgate.

Najbardziej polityczny selekcjoner w historii

Kadencja Southgate’a jest jedną z najtrudniejszych w historii angielskiej piłki. Przejmował kadrę we wrześniu 2016 r., z rąk Sama Allardyce’a, który został pogoniony w atmosferze skandalu po tym, jak dziennikarze "The Daily Telegraph" nagłośnili, że chciał przyjąć łapówkę za pomoc w ominięciu przepisów transferowych. Piłkarze lizali jeszcze rany po nieudanym Euro we Francji, a cały kraj głosował w referendum dotyczącym Brexitu i w najbliższych miesiącach miał podzielić się jak nigdy w historii. Młodzieżowe angielskie kadry wygrywały w tym czasie najważniejsze turnieje, za to w dorosłej reprezentacji nadchodził zmierzch pewnego pokolenia. Roy Hodgon i Fabio Capello, trenerzy nieporównywalnie bardziej doświadczeni od Southgate’a, nie potrafili jednak przeprowadzić pokoleniowej zmiany. Spadło to na Southgate’a, który w krótkim czasie musiał skleić kadrę, by poradziła sobie w eliminacjach mundialu, ale też naprawiać więzi z zawiedzionymi kibicami.

Kadencja żadnego angielskiego selekcjonera nie była bardziej polityczna. Southgate chętnie rozprawia o Brexicie i jego konsekwencjach. Musiał też reagować, gdy jego ciemnoskórzy piłkarze byli obrażani podczas meczu z Czarnogórą w Podgoricy. To po nim poprosił federację o zorganizowanie specjalnego spotkania, na którym piłkarze przypomną sobie, jak przepisy FIFA i UEFA pozwalają im reagować na rasistowskie nadużycia podczas meczów. Poznali trzyetapowy proces, który może doprowadzić do zakończenia meczu i walkowera, jeśli miejscowi kibice zachowują się nagannie. I już podczas wizyty Anglików w Bułgarii w październiku 2019 r. mecz był przerywany dwa razy. Piłkarze w przerwie mogli zdecydować, czy chcą grać dalej. Zgodzili się i wygrali aż 6:0. Southgate grzmiał na pomeczowej konferencji prasowej. "Mings, Sterling i Rashford byli obrażani przez cały mecz. I wiecie co? Najbardziej przeraża mnie, że oni zahartowali się na rasizm. Nie wiem, co to mówi o naszym społeczeństwie".

Na początku Euro 2020 sprawa rasizmu i walki z nim też znalazła się na pierwszym planie, gdy na klęczących przed meczem Anglików (gest Colin Kaepernick symbol walki z rasizmem), gwizdała część kibiców. Southgate zawsze chciał, by jego zawodnicy mieli poczucie sprawczości i prawo do własnego zdania w sprawach wykraczających poza piłkę nożną. Mogli więc liczyć na jego wsparcie. Bronił ich podczas spotkań z dziennikarzami i dawał kibicom wykłady z różnorodności. Nie wszystkim się to podobało. - Nikt nie zatrzyma tego, co robimy i w co wierzymy - odpowiadał selekcjoner. - Mam obowiązek wobec społeczeństwa, by używać swojego głosu w ważnych sprawach - napisał w "The Players' Tribune" i do tego samego zachęca swoich piłkarzy.

Wszystkie złe decyzje Garetha Southgate'a po meczu okazują się dobre

Ale Southgate obrywa nie tylko za polityczne wtręty. Właściwie od początku pracy z reprezentacją słyszy, że jest zbyt zachowawczy taktycznie i brakuje mu odwagi, by w pełni wykorzystać potencjał swoich piłkarzy. Zarzucają mu, że do niektórych nazwisk bezgranicznie się przywiązuje, że jest wynikowcem, który nie patrzy na styl. To wszystko usłyszał też podczas Euro 2020, na którym wystawia dwóch defensywnych pomocników: Declana Rice'a i Kevina Phillipsa, choć kibice chcieliby widzieć bardziej efektownego Masona Mounta. Od początku turnieju uparcie stawia też na Raheema Sterlinga za nic mając jego słaby sezon w Manchesterze City, z Jacka Grealisha, którego fani domagają się najgłośniej, zrobił superrezerwowego, od meczu ze Szkocją na ławce zostawia też Phila Fodena, a Jadon Sancho czekał aż do ćwierćfinału z Czechami, by w ogóle pojawić się na boisku. Decyzje Southgate’a są niepopularne, ale trafione.

Jest selekcjonerem głuchym na podpowiedzi ekspertów i dziennikarzy. Dozgonnie wiernym sobie. Wielu selekcjonerów, widząc jak efektownie grają na Euro inne zespoły, uległoby pokusie i dołączyło do zabawy. Albo wystarczyłoby, żeby wsłuchali się w toczone przed kamerami dyskusje i zrobiliby to samo co Roy Hodgson na poprzednich mistrzostwach, gdy w przededniu postanowił jednak zmieścić w składzie Wayne’a Rooneya i Harry’ego Kane’a. Southgate nie chciał zmieniać czegokolwiek pod wpływem impulsu i tym samym zrezygnować z 19 miesięcy przygotowań. Nie po to jego asystent - Steve Holland skrupulatnie przeanalizował drogę do mistrzostwa Portugalii w 2016 i Francji w 2018 r., by w ostatniej chwili odrzucić jego główny wniosek, że turniej wygra drużyna zachowawcza i skupiona przede wszystkim na szczelnej obronie. Anglicy są w półfinale i wciąż nie stracili bramki.

Ta upartość selekcjonera i przywiązanie do planu wpływa na całą grupę. Southgate chciał oszczędzić zawodnikom tradycyjnej angielskiej paniki tuż przed turniejem, którą sam pamięta z piłkarskich czasów. Raheem Sterling od czterech lat tylko dwa razy nie zagrał u niego w pierwszej jedenastce, więc logicznym było, że również na Euro będzie podstawowym piłkarzem. Efekt? Trzy gole i asysta, czyli największy wkład w zwycięstwa Anglików. Harry Kane mógł być nieobecny w fazie grupowej, odseparowany od reszty zespołu, ale dostawał kolejne szanse. Aż trafił przeciwko Niemcom, a później dwoma golami pożegnał Ukraińców. Jack Grealish może czuć niedosyt, że zaczyna mecze na ławce rezerwowych, ale frustracja mija, gdy wchodzi na boisko i odmienia mecz - jak z Niemcami - asystą i kluczowym podaniem.

Część ekspertów przed tym meczem denerwowała się, że Southgate zmienił ustawienie, by dostosować się do pomysłu Joachima Loewa. Wytykali, że stawia się w pozycji słabszego. Tymczasem ustawieniem z trójką obrońców i wahadłowymi udało mu się zneutralizować najgroźniejszą broń Niemców, którzy na wielkich turniejach byli największym przekleństwem Anglików. Wygrali wszystkie mecze w fazie pucharowej od 55 lat! Dlatego Southgate przed tym meczem poprosił piłkarzy, by jak najmniej o nim rozmawiali. Organizował im wolny czas, zapewniał atrakcje, by uwolnić ich głowy od tej fatalnej serii. Sam wyznaje zasadę, że strach przed porażką jest często gorszy niż sama porażka. I pewnie powtórzy to zdanie piłkarzom również przed półfinałem z Danią.