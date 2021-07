Lichaczow miał wskazać jednego piłkarza. No i wybrał! Robert Lewandowski

Mistrzostwa świata w beach soccerze odbędą się w dniach 19-29 sierpnia w Rosji. Mimo że zabraknie na nich reprezentacji Polski, w wywiadzie na oficjalnej stronie FIFA z selekcjonerem drużyny gospodarzy, Michaiłem Lichaczowem, nie zabrakło polskiego wątku.

"Robert Lewandowski jest idealny do tej dyscypliny"

Rosjanin został zapytany o to, którego z piłkarzy z tradycyjnej odmiany futbolu widziałby grającego na plaży w swojej drużynie. Lichaczow nie miał wątpliwości przy udzielaniu odpowiedzi. Wskazał jednego.

- Byłby to Robert Lewandowski - powiedział rosyjski szkoleniowiec. - On jest idealny do tej dyscypliny - komplementował Polaka.

Warto dodać, że reprezentacja Rosji, która ze względu na karę WADA będzie nazywana drużyną związku rosyjskiego, na własnym terenie będzie starała się przynajmniej powtórzyć wynik sprzed dwóch lat, gdy na mundialu zajęła trzecie miejsce. Zwyciężyli Portugalczycy, którzy w finale pokonali Włochów 6:4.

- Nie ukrywam, że bardzo czekamy na te mistrzostwa. Odliczamy dni! To dla nas wielka impreza i myślę, że to może być dla nas wyjątkowy moment w naszym futbolowym życiu - mówił Lichaczow, który reprezentację Rosji prowadzi już od 11 lat.

Na mistrzostwach świata w Rosji wystąpi 16 zespołów. Oprócz gospodarzy, będą to Białoruś, Hiszpania, Portugalia i Szwajcaria z Europy, Brazylia, Urugwaj i Paragwaj z Ameryki Południowej, Japonia, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie z Azji, Mozambik i Senegal z Afryki, Salwador i USA z Ameryki Północnej i Środkowej, a także Tahiti z Oceanii.