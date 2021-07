Coraz niżej i niżej. Upadek Balotellego. Jest blisko nowego klubu

Kariera Mario Balotellego od kilku lat zdaje się znajdować na równi pochyłej. Włoski napastnik odkąd odszedł z Liverpoolu w 2016 roku, cały czas schodzi na co raz to niższy poziom. Przez połowę poprzedniego sezonu 30-latek nie mógł znaleźć sobie pracodawcy po odejściu z Brescii. Dopiero w grudniu znalazł zatrudnienie w grającej w Serie B Monzy. Tam jednak również zawiódł i nie pomógł klubowi awansować do Serie A, a więc nie przedłużono z nim kontraktu.

Balotelli znalazł nowy klub i planuje powalczyć o mundial. "Chce odnieść sukces w naszym klubie"

Monza wystąpiła w barażach, ale nie udało jej się awansować do Serie A. Drużyna Cristiana Brocchiego musiała uznać w półfinale wyższość Cittadeli. Mario Balotelli nie może jednak mieć do siebie zbyt dużych pretensji. Od grudnia zagrał dla swojej drużyny w 14 spotkaniach, w których zdobył sześć bramek. Pomimo tego nie przedłużono z nim kontraktu i napastnik po raz kolejny został zmuszony do usilnych poszukiwać nowego pracodawcy.

Wszystko wskazuje jednak na to, że udało mu się go znaleźć zdecydowanie szybciej niż w zeszłym roku. Balotelli od przyszłego sezonu najprawdopodobniej będzie grał w barwach beniaminka ligi tureckiej - Adany Demirspor. Potwierdził to w specjalnym raporcie na temat przyszłych wzmocnień prezes klubu Murat Sanack.

- Jesteśmy blisko porozumienia. Powiedzmy, że dogadaliśmy się już w 85 procentach - przyznał Turek. Sanack dodał także, że Balotelli ma bardzo ambitne plany dotyczące reprezentacji Włoch. - Mario powiedział, że chce u nas grać. Do Turcji przyjedzie w przyszłym tygodniu. Jeśli osiągniemy porozumienie, to u nas zagra. Chce odnieść sukces w naszym klubie, żeby pojechać na mundial w Katarze - zakończył.