Afera w Brazylii z nr 24 na koszulkach. Konfederacja odpowiada na zarzuty

Brazylijczycy podejrzewani są o zachowania homofobiczne. W przeciwieństwie do innych drużyn w turnieju w kadrze Brazylii żaden zawodnik nie gra z numerem 24 na koszulce. W tym roku w turnieju każdy zespół mógł zgłosić do gry aż 28 zawodników z powodu pandemii COVID-19. Poprzednio drużyny były w 23-osobowych składach. Nie było wtedy problemu z nr 24. Tym razem Brazylia zgłosiła do gry 24 zawodników. Z nr 23 na koszulce występuje bramkarz Ederson, a z 25 pomocnik Douglas Luiz. Ominięcie 24 wzbudziło uwagę, zwłaszcza że liczba ta kojarzona jest w Brazylii z homoseksualizmem.

Wyjaśnienie tego związku jest dla osób spoza brazylijskiego kręgu kulturowego dość skomplikowane. Chodzi o nielegalną, ale popularną brazylijską loterię - Jogo do Bicho - Gra Zwierząt. Nie wchodząc zbytnio w szczegóły, w tej grze hazardowej każdej liczbie przyporządkowane jest jakieś zwierzę - tak jak u nas w totalizatorze sportowym w czasie PRL za każdą liczbą kryła się dyscyplina sportu. W Jogo do Bicho jedynka to struś, dwójka to orzeł, trójka to osioł itd. Pod numerem 24 kryje się jeleń. Po portugalsku to: veado. To słowo funkcjonuje w Brazylii jako homofobiczna obelga wobec mężczyzn. Tak jak w języku polskim słowo na p - pisał w swoim tekście Michał Kiedrowski.

Brazylijczycy odpowiadają na pytania sędziego Ricardo Cyfera

Brazylijska konfederacja wreszcie zajęła stanowisko w sprawie. - Wstępnie przepisy Copa America określały, że zgłoszonych może być 23 zawodników. To standardowa liczba w międzynarodowych turniejach Conmebol i FIFA. Numeracja stosowana przez drużyny dotyczy wyłącznie zagadnień sportowych. Początkowo ustalono użycie numerów od 1 do 23, co zrobiła także drużyna brazylijska. Później zmieniono przepis i przyznano 5 dodatkowych miejsc, ze względu na możliwość zmiany zawodników po zakażeniu COVID-19 - brzmi komunikat brazylijskiej konfederacji.

Sędzia Ricardo Cyfer domagał się także odpowiedzi dotyczących tego, czy numer 24 został pominięty celowo przez drużynę oraz kto personalnie odpowiada za wybór numerów, a także czy konfederacja ma wewnętrzne wytyczne przy rejestracji numerów zawodników. Przyznano, że osobą odpowiedzialną za wybór numerów jest koordynator Oswaldo Giroldo Junior. Zdaniem Brazylijczów, numer 24 nie został pominięty celowo, a konfederacja nie zna żadnych wskazówek FIFA lub Conmebol na temat rejestrowania graczy z numerem 24 na koszulce.