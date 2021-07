Michał Żewłakow całkowicie zmienia front po wyroku sądu. Wydał oświadczenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia nałożył na Michała Żewłakowa 20 tysięcy złotych grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Dyrektor sportowy Motoru musi także zapłacić 5 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Obrońcy Żewłakowa najpierw postanowili złożyli apelację od wyroku sądu.

- Akceptuję decyzję sądu i zgadzam się, że kara musi być. Natomiast odwołałem się od wyroku, ponieważ chciałbym, żeby zakaz prowadzenia samochodu został zmniejszony do dwóch lat, a większa była kara finansowa - powiedział Michał Żewłakow cytowany przez portal Gol24.pl.

- Pozbawienie mnie możliwości prowadzenia samochodu przez okres trzech lat komplikuje mi życie i moje sprawy zawodowe. Samo dojeżdżanie do Lublina będzie problemem. Zastanawiam się, co dalej. Wyrok na pewno będzie miał wpływ na moją pracę. Nie wiem, czy nie będę mniej dyspozycyjny - dodał dyrektor sportowy Motoru.

Michał Żewłakow zmienił zdanie. Wycofał się ze złożenia apelacji od wyroku sądu. "W pełni akceptuję karę"

Były reprezentant Polski swoją wypowiedzią wywołał wielką burzę. Kilka godzin po ukazaniu się jego komentarza, Żewłakow postanowił zmienić zdanie. Na swoim koncie w mediach społecznościowych opublikował oficjalne oświadczenie, w którym przeprosił za swoje słowa i zapewnił, że respektuje wyrok sądu.

"Pragnę poinformować, że w pełni akceptuję nałożoną na mnie karę. Poprosiłem moich prawników, aby nie podejmowali w tej sprawie żadnych działań odwoławczych. Wyrok sądu wykonam w pełni, dodatkowo podtrzymuję wcześniejszą deklarację włączenia się w działania społeczne na rzecz propagowania trzeźwości kierowców oraz pomocy ofiarom wypadków drogowych. W tej sprawie czekałem do zamknięcia postępowania przed organami państwowymi" - napisał Żewłakow na Twitterze.

I dodał: "Mam pełną świadomość czynu, który popełniłem i szczerze pragnę naprawić mój błąd. Choć zdaje sobie sprawę, że konsekwencje mojej nieodpowiedzialności będą towarzyszyć mi jeszcze przez długi czas. Chciałbym po zadośćuczynieniu mojej głupocie móc wreszcie zamknąć tę zawstydzającą mnie sprawę i ponownie zasłużyć na zaufanie. Raz jeszcze przepraszam wszystkich za moje zachowanie".

Wiadomo, że Motor Lublin nie zamierza wyciągać od Żewłakowa żadnych dodatkowych konsekwencji. Michał Żewłakow pełni funkcję dyrektora sportowego Motoru Lublin i nic w tej kwestii na tę chwilę nie ulega zmianie. Temat wydarzeń z grudnia ubiegłego roku został już w klubie dawno zamknięty - poinformowała Marta Daniewska, prezes spółki.

Przypomnijmy: 22 grudnia Michał Żewłakow spowodował w Warszawie kolizję pod wpływem alkoholu i został przewieziony do izby wytrzeźwień. - Postawiliśmy mu zarzuty, bo kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości to jest przestępstwo, artykuł 178a Kodeksu Karnego, za co grozi do dwóch lat więzienia. Oprócz tego kierowca bmw odpowie też za wykroczenie, a więc za spowodowanie kolizji drogowej, czyli w tym przypadku chodzi o uszkodzenie autobusu, w który wjechało bmw, kiedy autobus stał na czerwonym świetle - tłumaczył podinsp. Robert Szumiata ze śródmiejskiej policji.