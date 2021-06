Rekord, rekord, rekord! Polski klub piłkarski zdobył 117 punktów

Czerwiec to okres ostatecznych rozstrzygnięć w niższych polskich ligach. W sobotę poznaliśmy ostateczne rozstrzygnięcia w IV lidze opolskiej. Triumfował Ruch Zdzieszowice, który oprócz awansu do III ligi pobił rekord sprzed 21 lat.

Ruch Zdzieszowice w sezonie 2020/2021 IV ligi opolskiej zdobył aż 117 punktów! Na ten dorobek składało się 38 zwycięstw i trzy remisy, a do tego doszła tylko jedna porażka. Założyciel serwisu 90minut.pl Paweł Mogielnicki zwrócił uwagę, że niezwykły dorobek klubu ze Zdzieszowic jest rekordowym w historii jego strony internetowej.

Rekord do tej pory należał do Śląska Wrocław. Wrocławianie w sezonie 1999/2000 zdobyli przez 46 kolejek II ligi 103 punkty. Co ciekawe drugie miejsce zajął wtedy GKS Katowice, który skompletował 102 punkty.

Ruch Zdzieszowice to klub założony w 1946 roku. Do jego największych sukcesów należy przede wszystkim 5. miejsce w II lidze w sezonie 2011/2012. W sumie zdzieszowiczanie spędzili na trzecim poziomie rozgrywkowym cztery sezony w latach 2010-2014. Również w sezonie 2011/2012 Ruch doszedł do ćwierćfinału Pucharu Polski, w którym przegrał z Ruchem Chorzów. Dwukrotnie w swojej historii Ruch Zdzieszowice zdobywał także Puchar Polski Opolskiego Związku Piłki Nożnej.