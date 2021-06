Piszczek poprosił o koszulkę tylko jednego piłkarza w karierze. "Mega kozak"

- Ten wieczór będę wspominał do końca życia - mówił Łukasz Piszczek w połowie maja, kiedy zagrał 90 minut w finale Puchar Niemiec przeciwko RB Lipsk, który Borussia Dortmund wygrała 4:1. Najpierw pojawiła się wielka radość, ale później były też łzy wzruszenia. To był jego ostatni mecz w Niemczech, gdzie grał aż czternaście lat.

Piszczek: Ribery to mega kozak

Łukasz Piszczek już kilka tygodni temu wrócił do rodzinnych Goczałkowic, gdzie dwa lata temu założył akademię piłkarską, która zresztą współpracuje z Borussią. Czyli z klubem, w którym spędził większość swojej kariery. Rozegrał dla niego 381 meczów, miał 64 asysty, zdobył 19 bramek i mnóstwo trofeów, na czele z dwoma mistrzostwami Niemiec i trzema krajowymi pucharami. Ale nigdy nie ukrywał swojego przywiązania także do klubu z Goczałkowic, gdzie już kilka tygodni temu stanął przy ławce rezerwowych i jako asystent trenera obserwował mecz z Pniówkiem Pawłowice (1:2).

Nieoczekiwanie 66-krotny reprezentant Polski zdecydował się kontynuować sportową karierę. W przyszłym sezonie występować będzie w trzeciej lidze właśnie w klubie LKS Goczałkowice.

- Nie mam planu sportowego. Koncentrujemy się na tym co jest tu i teraz. Środki finansowe odgrywają tutaj bardzo dużą rolę. Od II ligi jeździć po całej Polsce to jest duże wyzwanie - przyznał Łukasz Piszczek w programie "Foot Truck".

Na jakiej pozycji będzie grał Piszczek? - Planuje występować w Goczałkowicach, a na jakiej pozycji, to jeszcze zobaczymy, co przyniesie okres przygotowawczy. Raczej jednak w obronie. Jeśli będziemy grać czwórką w defensywie, to pewnie na prawej stronie lub na środku - dodał Piszczek.

Były reprezentant Polski zdradził również nazwisko jedynego piłkarza, o którego poprosił koszulkę. Grał przeciwko niemu w Bundeslidze. - Jedynym piłkarzem, o którego koszulkę poprosiłem był Ribery. Widziałem, że to jego ostatni sezon w Bayernie Monachium, a stoczyliśmy ze sobą bardzo dużo pojedynków. Ceniłem go zawsze jako zawodnika. To dla mnie mega kozak. Nawet teraz mimo wieku widać, jak jest w stanie pokręcić rywali w lidze włoskiej - dodał Piszczek.

Piszczek przyznał, że w rywalizacji ze świetnym Francuzem zdołał mu nawet założyć siatkę.

- Później mnie bardzo kręcił w tym meczu. Chyba za karę. Siatkę założyłem też w swojej karierze m.in. Lemarowi, Spinazzoli. Jak ma się do tego czutkę, to można sobie na to pozwolić. Świetnie robi to np. Jadon Sancho - mówi Piszczek.