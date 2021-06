Legendarny polski klub wreszcie się doczekał! 100 mln zł na nowy stadion

Polonia Warszawa otrzyma od miasta wsparcie w postaci ponad 100 mln złotych na renowację stadionu. - Wszystko po to, aby dobrze służył sportowcom, młodzieży, kibicom, ale też po to, aby był to obiekt atrakcyjny, wpisujący się w charakter miasta - mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta