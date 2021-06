Ujawnił się drugi kandydat na prezesa PZPN! Dla wielu to faworyt. "Taka jest moja wizja"

Następcę Zbigniewa Bońka poznamy w trakcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PZPN, zaplanowanego na 18 sierpnia. Kandydatów na stanowisko prezesa PZPN jest dwóch, obaj pełnią rolę wiceprezesów w aktualnym zarządzie. Pierwszym z nich jest bliski współpracownik Bońka - Marek Koźmiński. Drugim - były prezes Jagiellonii Białystok, Cezary Kulesza.

W piątek Kulesza, który zdaniem wielu jest faworytem zbliżających się wyborów, rozesłał do delegatów, którzy będą decydowali w sierpniowych wyborach, list, w którym przedstawia filary programowe oraz deklaruje otwartą współpracę z całym środowiskiem piłkarskim.

"Taka jest moja wizja pełnienia funkcji prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej – oparta na dialogu ze związkami i klubami, a nie na narzucaniu swoich decyzji. Wszystko, co robię, robię po to, żebyśmy po wyborach mogli współpracować ze sobą dla dobra naszego futbolu" - pisze w liście Cezary Kulesza, prezentując przy tym cztery filary programowe: szkolenie, wsparcie, integrację oraz profesjonalizację.

1. Szkolenie - "absolutny priorytet i fundament całego systemu, na którym zamierzam skupić się w największym stopniu. (...) To PZPN powinien być liderem w temacie szkolenia, diagnozować najważniejsze problemy i pomagać je rozwiązywać klubom i wojewódzkim związkom. Dlatego do realizacji zakładanych przeze mnie celów chcę zaangażować całe środowisko oraz podmioty zewnętrzne, włącznie z instytucjami publicznymi.

2. Wsparcie - "działania na rzecz wzmocnienia i ochrony podmiotów, które tworzą fundament struktury organizacyjnej polskiej piłki, czyli przede wszystkim małych i lokalnych klubów".

3. Integracja - "starania na rzecz poszerzania i wzmacniania naszego środowiska. Bez podziałów na kluby i związki".

4. Profesjonalizacja - "wszystkie inicjatywy, które służą podnoszeniu poziomu zarządzania i organizacji naszego futbolu. To przede wszystkim stworzenie systemu szkolenia i doskonalenia kadr administracyjnych i zarządzających klubów oraz związków piłkarskich. To także wzmocnienie warstwy regulacyjnej umożliwiającej rozwój futbolu profesjonalnego w Polsce i jego konkurencyjność na rynku europejskim".

Kulesza w liście odnosi się także do odrzuconego zaproszenia do publicznej debaty w TVP. "Polska piłka nie potrzebuje teraz medialnego show, publicznych kłótni i sporów. Logika medialnych debat do tego właśnie prowadzi, wyżej stawia puste słowa niż realne osiągnięcia. Dlatego nie będę w najbliższych tygodniach brylował w mediach, skupię się na tym, z czego jestem znany i czego nasz futbol potrzebuje najbardziej – ciężkiej pracy" - dodaje były prezes Jagiellonii.

Oto list, który został przesłany delegatom na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze w PZPN, zaplanowane na 18 sierpnia.

List Cezarego Kuleszy do delegatów na wybory w Polskim Związku Piłki Nożnej własne

