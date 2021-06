Wstyd i hańba po meczu Cracovii z Arką w CLJ. "Wielka kompromitacja"

Kilka godzin przed rozpoczęciem starcia zaprzyjaźnionych ze sobą Cracovii i Arki Gdynia, zagrożona spadkiem Escola Varsovia przegrała 0:1 z Wisłą Kraków, która ukończyła rozgrywki CLJ U-18 na drugim miejscu.

Wstyd i hańba po meczu Cracovii z Arką w CLJ U-18. "Jedna wielka kompromitacja"

Bardzo ważny dla układu tabeli był mecz Cracovii z Arką. Oba zespoły były zagrożone spadkiem i tylko remis gwarantował im pozostanie w CLJ U-18. Co więcej oba zespoły znały wynik spotkania Escoli (miała 39 punktów), która aby się utrzymać, musiała liczyć, że ekipa z Krakowa nie podzieli się punktami z zespołem z Gdyni.

Stało się jednak inaczej. W niedzielę Cracovia bezbramkowo zremisowała z Arką, co oznacza, że obie ekipy zostają w Centralnej Lidze Juniorów U-18. Patrząc na przebieg meczu, drużyny nie chciały zrobić sobie żadnej krzywdy. Mecz przypominał bardziej sparing niż poważny mecz.

Fragment spotkania wstawił na swoim koncie w mediach społecznościowych dziennikarz "Przeglądu Sportowego" Piotr Wołosik i dodał do niego wymowny wpis. "W ostatniej kolejce Centralnej Ligi Juniorów U18 Escola Varsovia przegrała 0:1 z Wisłą Kraków. 3 godziny później, znając wynik Escoli zagrały zaprzyjaźnione Cracovia i Arka. Padł sensacyjny remis 0:0 utrzymujący obie ekipy. Poniżej fragment porywającej walki. Escola spadła" - napisał dziennikarz.

"Cala ta CLJ to jedna wielka kompromitacja. System awansów do niej już pokazuje, że nie chodzi o sport i rozwój a o interes dużych klubów, na miejscu walka czysto fizyczna, prymitywna gra, produkcja elitarnych piłkarzy do ligi okręgowej. Ktoś to powinien mocno przerobić" - dodał dziennikarz WP Sportowefakty, Marek Wawrzynowski.

Mistrzem Centralnej Ligi Juniorów U-18 została Pogoń Szczecin po wygranej w ostatniej serii gier z Zagłębiem Lubin 2:0. Ostatecznie klub z województwa zachodniopomorskiego o jeden punkt wyprzedził Wisłę Kraków. Trzecie miejsce zajął Śląsk Wrocław, czwarte Zagłębie Lubin, a piąte Górnik Zabrze. Na zaskakujących niskich miejscach rozgrywki ukończyły zespoły Legii i Lecha. Ekipa z Warszawy była dopiero szósta, a z Poznania o jedną pozycję niżej.