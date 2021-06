Real Madryt nie puści swojego piłkarza na igrzyska olimpijskie

André Jardine, który poprowadzi olimpijską reprezentację Brazylii na igrzyskach w Tokio, będzie miała sporo problemów ze skompletowaniem drużyny. Już wcześniej pojawiły się informacje, że swoich piłkarzy na turniej nie puszczą Flamengo i Palmeiras. Do tego grona dołączył Real Madryt.

Ancelotti chce mieć Rodrygo od początku przygotowań

Skrzydłowy Królewskich był jednym z bardziej wartościowych graczy, którzy pojawili się na wstępnej liście powołanych na turniej. Real Madryt wysłał jednak pismo do brazylijskiego związku piłkarskiego, w którym odrzucili możliwość udziału Rodrygo na igrzyskach olimpijskich.

Nowy trener Realu Carlo Ancelotti chce mieć kompletną drużyną na okres przedsezonowy. Oznacza to również, że w Tokio nie wystąpi Vinicius Junior, który rozgrywa obecnie z reprezentacją Brazylii Copa America. 20-latek znalazł się na szerokiej liście powołanych na igrzyska, jednak wiele wskazuje na to, że na nich nie wystąpi.

Neymar i Marquinhos również nie wystąpią na igrzyskach

Z drugiej strony Królewscy nie powinni robić problemów z umożliwieniem występu na igrzyskach ofensywnemu pomocnikowi Reinierowi. Choć od początku ostatniego sezonu 19-latek jest wypożyczony do Borussii Dortmund, to właśnie do Realu należy decyzja w sprawie jego udziału na turnieju olimpijskim.

André Jardine nie będzie mógł skorzystać z wielu innych brazylijskich gwiazd, takich jak Neymar czy Marquinhos. W ich przypadku PSG również odrzuciło możliwość występu obu zawodników na igrzyskach. Selekcjoner reprezentacji będzie mógł opierać swój zespół na takich graczach, jak Bruno Guimarães z Lyonu czy Matheus Cunha z Herthy Berlin.